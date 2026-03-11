Hlavní témata
TASR/refresher.sk
dnes 11. března 2026 v 12:07
Čas čtení 1:07

Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud

Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
Zdroj: Unsplash/Renate Vanaga/volně k užití (ilustrační foto)

Sňatek dvou mužů neakceptovalo konzervativní hnutí Vsi Razom (Všichni spolu).

Nejvyšší soud Ukrajiny potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance, že ukrajinští občané Zorian Kis a jeho partner Tymur Levčuk tvoří „de facto“ manželský pár. Rozhodnutí bylo vydáno 25. února, oznámila v pondělí ukrajinská organizace pro lidská práva Insight LGBTQ. Píší o tom weby Novaja Gazeta a Ukrainian News.

Homosexuální pár byl jako rodina uznán v červnu okresním soudem v Kyjevě. Konzervativní hnutí Vsi Razom (Všichni spolu) podalo proti tomu u Nejvyššího soudu kasační stížnost (dovolání).

LGBT. LGBT Gilbert Baker, LGBT Dúhová vlajka , LGBT
Zobrazit galerii
(4)

Argumentovalo, že podle ukrajinské ústavy je manželství výlučně svazek muže a ženy, a kyjevský soud proto neměl právo uznat vztah dvou mužů jako manželský či rodinný. Rovněž v ukrajinském právu neexistuje pojem „de facto manželský vztah“ mezi dvěma muži a soud ho proto použil nesprávně. Stížnost byla podána v rámci ochrany „tradičních rodinných hodnot“.

Nejvyšší soud uvedl, že hnutí Vsi Razom nemá právo napadnout rozhodnutí, protože nebylo účastníkem řízení a rozsudek se ho přímo netýká.

Případ byl u soudu od roku 2014

Lidskoprávní organizace Insight LGBTQ označila rozhodnutí soudu za „obrovský precedens“, protože zabrání jakékoli „homofobní nebo konzervativní organizaci“ využívat soudy „jako nástroj k pronásledování nebo zrušení rozhodnutí ve prospěch LGBT+ lidí“ pod záminkou ochrany „společenské morálky“.

Soudní proces byl zahájen poté, co ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí v roce 2014 odmítlo uznat Levčuka za člena rodiny Zoriana Kise. Tím mu odepřelo právo doprovázet svého partnera v Izraeli během diplomatického vyslání v pozici prvního tajemníka velvyslanectví Ukrajiny.

Jejich právní zástupci u soudu úspěšně argumentovali, že oba jako pár žili od roku 2013, v roce 2016 se neoficiálně vzali na Ukrajině a v roce 2021 oficiálně zaregistrovali své manželství v USA. Proto mají být oba podle ukrajinského práva uznáni za rodinu, což v konečném důsledku chrání i hranice jejich soukromého života.

