Trump původně tvrdil, že válka by mohla trvat čtyři až šest týdnů, nedávno však vyjádřil přesvědčení, že už je téměř ukončena.
Americký prezident Donald Trump v pátek opět přímo neřekl, kdy by mohla skončit válka s Íránem. V rozhovoru pro stanici Fox News pouze poznamenal, že to bude vědět, až to „ucítí v kostech“. O novém nejvyšším duchovním vůdci Íránu Modžtabovi Chameneím také uvedl, že je zraněný, ale pravděpodobně stále naživu v „nějaké podobě“.
Modžtabá Chameneí se od svého zvolení za nejvyššího vůdce islámské republiky neukázal na veřejnosti. Podle médií utrpěl zranění při jednom z prvních izraelsko-amerických útoků, které zabily i jeho otce ajatolláha Alího Chameneího v první den vojenského zásahu proti Íránu.
Modžtabá Chameneí je zraněný a pravděpodobně znetvořený
„Myslím si, že je zraněný, ale pravděpodobně je ještě naživu, alespoň v nějaké podobě,“ uvedl Trump pro Fox News. Americký ministr obrany Pete Hegseth už dříve řekl, že Modžtabá Chameneí je zraněný a pravděpodobně znetvořený.
Republikánský prezident a izraelští představitelé zdůvodňovali potřebu vojensky zasáhnout proti Íránu bezprostředními hrozbami pro regionální a globální bezpečnost, přičemž hlavním argumentem byla údajná snaha Íránu získat jaderné zbraně. Trump zpočátku tvrdil, že válka by mohla trvat čtyři až šest týdnů, nedávno však vyjádřil přesvědčení, že už je téměř u konce.
Magazín Politico připomíná, že šéf Bílého domu se zatím nezavázal k určitému termínu ukončení konfliktu. Pro Fox News řekl, že si nemyslí, že bude trvat dlouho. Zároveň však naznačil, že pouze on sám bude vědět, kdy se válka skončí. „Až to ucítím v kostech,“ prohlásil.
Válečný konflikt na Blízkém východě, který pokračuje 14. dnem, připravil o život stovky lidí, způsobil vysídlení statisíců obyvatel a vedl k prudkému nárůstu cen ropy. Írán na americké a izraelské útoky odpověděl odvetnými údery na okolní státy na Blízkém východě a v Perském zálivu.