Jak se daří Čechům a Češkám na paralympiádě? Máme už pět medailí, hokejisté zabojují o bronz

Zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo přinášejí Česku nejlepší výsledky za dlouhá léta.
Český tým na vrcholících paralympijských hrách dosud získal pět medailí, což je shodou okolností stejný počet jako na letošních Zimních olympijských hrách. Další přitom ještě můžeme získat.
První české zlato po 24 letech
V pátek vyhrála pro Česko zlatou medaili Carina Edlingerová ve stíhacím sprintu biatlonistek, jde přitom o první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Edlingerová navíc hned první den paralympiády ve sprintu na 7,5 km vybojovala i stříbrnou medaili.
Kuriózní situace na stupni vítězek
Společně s Edlingerovou si v pátek třináctého připsala medaili i její zrakově postižená kolegyně Simona Bubeníčková, avšak po kuriózních komplikacích. Po závodě se zdálo, že dojela třetí, po úpravě časů ji ale na čtvrtou příčku odsunula Němka Leonie Walter. Česká výprava podala protest a jury Bubeníčkovou na stupně vítězů nakonec vrátila. Výsledkem byly dvě bronzové medaile, jedna česká a jedna německá.
Bubeníčková se na paralympijských hrách postavila na stupně vítězek už potřetí. Předtím vybojovala dvě stříbra.
Fandi v neděli hokejistům
V neděli navíc bude náš paralympijský hokejový tým hrát vůbec poprvé o bronz. O třetí místo se český tým utká s Čínou. Zápas budeš moct sledovat ve 12:05 na ČT2.
Hry doprovázejí i protesty
Čeští sportovci a sportovkyně navíc protestují proti účasti Ruska, které vystupuje pod vlastní vlajkou a se svou hymnou. Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se například při vyhlašování odmítli připojit ke společnému focení s ruskou vítězkou, Anastasijí Bagijanovou.
Rozhodnutí paralympijského výboru povolit ruským a běloruským sportovcům plnohodnotnou účast kritizovala kromě Česka také řada další výprav, například sportovci a sportovkyně z Ukrajiny, Německa nebo Polska, kteří se nezúčastnili ani slavnostního zahájení.