Anja Samardžija
dnes 14. března 2026 v 11:31
Čas čtení 1:02

Jak se daří Čechům a Češkám na paralympiádě? Máme už pět medailí, hokejisté zabojují o bronz

Zdroj: Český paralympijský výbor/volně k užití

Zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo přinášejí Česku nejlepší výsledky za dlouhá léta.

Český tým na vrcholících paralympijských hrách dosud získal pět medailí, což je shodou okolností stejný počet jako na letošních Zimních olympijských hrách. Další přitom ještě můžeme získat.

11. března 2026 v 13:00 Čas čtení 6:38 Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře

První české zlato po 24 letech

V pátek vyhrála pro Česko zlatou medaili Carina Edlingerová ve stíhacím sprintu biatlonistek, jde přitom o první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Edlingerová navíc hned první den paralympiády ve sprintu na 7,5 km vybojovala i stříbrnou medaili.

Kuriózní situace na stupni vítězek

Společně s Edlingerovou si v pátek třináctého připsala medaili i její zrakově postižená kolegyně Simona Bubeníčková, avšak po kuriózních komplikacích. Po závodě se zdálo, že dojela třetí, po úpravě časů ji ale na čtvrtou příčku odsunula Němka Leonie Walter. Česká výprava podala protest a jury Bubeníčkovou na stupně vítězů nakonec vrátila. Výsledkem byly dvě bronzové medaile, jedna česká a jedna německá.

Bubeníčková se na paralympijských hrách postavila na stupně vítězek už potřetí. Předtím vybojovala dvě stříbra.

Fandi v neděli hokejistům

V neděli navíc bude náš paralympijský hokejový tým hrát vůbec poprvé o bronz. O třetí místo se český tým utká s Čínou. Zápas budeš moct sledovat ve 12:05 na ČT2.

Hry doprovázejí i protesty 

Čeští sportovci a sportovkyně navíc protestují proti účasti Ruska, které vystupuje pod vlastní vlajkou a se svou hymnou. Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se například při vyhlašování odmítli připojit ke společnému focení s ruskou vítězkou, Anastasijí Bagijanovou.

8. března 2026 v 8:00 Čas čtení 2:44 Totální demolice a nejmladší mužský šampion! Oktagon má nového krále bantamu, turnaj přinesl i šílené přestřelky Totální demolice a nejmladší mužský šampion! Oktagon má nového krále bantamu, turnaj přinesl i šílené přestřelky

Rozhodnutí paralympijského výboru povolit ruským a běloruským sportovcům plnohodnotnou účast kritizovala kromě Česka také řada další výprav, například sportovci a sportovkyně z Ukrajiny, Německa nebo Polska, kteří se nezúčastnili ani slavnostního zahájení. 

12. března 2026 v 11:16 Čas čtení 1:18 Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
9. března 2026 v 18:02 Čas čtení 0:45 ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci? ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci?
13. března 2026 v 7:24 Čas čtení 0:48 Česká spořitelna plánuje velkou odstávku. George i bankomaty budou o víkendu dočasně mimo provoz Česká spořitelna plánuje velkou odstávku. George i bankomaty budou o víkendu dočasně mimo provoz
