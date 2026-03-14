Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
TASR/refresher.sk
dnes 14. března 2026 v 12:06
Čas čtení 0:48

Severní Korea odpálila přibližně 10 balistických raket směrem k Japonskému moři. Měly uletět 350 kilometrů

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Prezidentský úřad v Soulu útok odsoudil jako „provokaci, která porušuje rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů“.

Severní Korea v sobotu odpálila přibližně deset balistických raket směrem k Japonskému moři, oznámil Sbor náčelníků štábů jihokorejské armády (JCS). Pchjongjang před několika dny varoval před „vážnými následky“ v případě ohrožení jeho bezpečnosti během probíhajících společných vojenských cvičení Jižní Koreje a Spojených států.

Jihokorejská armáda zaznamenala „přibližně deset balistických raket odpálených z oblasti Sunan (nedaleko Pchjongjangu) v Severní Koreji směrem k Japonskému moři přibližně ve 13:20 místního času“, uvedl JCS v prohlášení.

Kim Čong-un Kim Čong-un Kim Čong-un. Kim Čong-un.
Zobrazit galerii
(4)

Podle něj rakety uletěly přibližně 350 kilometrů. Jejich přesné parametry nyní analyzují jihokorejské a americké úřady. Jihokorejská armáda zároveň zdůraznila, že je připravena „rozhodně reagovat na jakoukoli provokaci“.

Odpálení několika raket potvrdilo i ministerstvo obrany Japonska. Podle Tokia dosáhly střely maximální výšku přibližně 80 kilometrů a dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu země u východního pobřeží Korejského poloostrova.

Prezidentský úřad v Soulu útok odsoudil jako „provokaci, která porušuje rezoluce Bezpečnostní rady Organizace spojených národů“ a vyzval Pchjongjang, aby takové kroky okamžitě zastavil. Zároveň nařídil příslušným institucím zvýšit pohotovost.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přitom tento týden dohlížel na další test strategických raket odpalovaných z válečné lodi třídy Čchö Hjon.

USA a Jižní Korea v pondělí spustily 11denní cvičení s názvem Freedom Shield. Pchjongjang dlouhodobě kritizuje tyto manévry jako přípravu na invazi do Severní Koreje.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Severní Korea Život v zahraničí
