Severní Korea v sobotu odpálila přibližně deset balistických raket směrem k Japonskému moři, oznámil Sbor náčelníků štábů jihokorejské armády (JCS). Pchjongjang před několika dny varoval před „vážnými následky“ v případě ohrožení jeho bezpečnosti během probíhajících společných vojenských cvičení Jižní Koreje a Spojených států.
Jihokorejská armáda zaznamenala „přibližně deset balistických raket odpálených z oblasti Sunan (nedaleko Pchjongjangu) v Severní Koreji směrem k Japonskému moři přibližně ve 13:20 místního času“, uvedl JCS v prohlášení.
Podle něj rakety uletěly přibližně 350 kilometrů. Jejich přesné parametry nyní analyzují jihokorejské a americké úřady. Jihokorejská armáda zároveň zdůraznila, že je připravena „rozhodně reagovat na jakoukoli provokaci“.
Odpálení několika raket potvrdilo i ministerstvo obrany Japonska. Podle Tokia dosáhly střely maximální výšku přibližně 80 kilometrů a dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu země u východního pobřeží Korejského poloostrova.
Prezidentský úřad v Soulu útok odsoudil jako „provokaci, která porušuje rezoluce Bezpečnostní rady Organizace spojených národů“ a vyzval Pchjongjang, aby takové kroky okamžitě zastavil. Zároveň nařídil příslušným institucím zvýšit pohotovost.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un přitom tento týden dohlížel na další test strategických raket odpalovaných z válečné lodi třídy Čchö Hjon.
USA a Jižní Korea v pondělí spustily 11denní cvičení s názvem Freedom Shield. Pchjongjang dlouhodobě kritizuje tyto manévry jako přípravu na invazi do Severní Koreje.