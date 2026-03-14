TASR
dnes 14. března 2026 v 18:11
Čas čtení 0:59

Zemřel jeden z nejvlivnějších moderních filozofů Jürgen Habermas

Ve věku 96 let zemřel v sobotu v bavorském městě Starnberg německý filozof Jürgen Habermas. Úmrtí potvrdilo vydavatelství Suhrkamp Verlag agentuře DPA s odvoláním na rodinu, píše TASR.

Habermans, významný evropský intelektuál 20. století, se narodil 18. června 1929 v Düsseldorfu. Studoval filozofii, psychologii, německou literaturu a ekonomii v Göttingenu, Curychu a Bonnu.

Svá hlavní díla napsal ve Frankfurtu, kde začal svou kariéru v 50. letech v Institutu pro sociální výzkum pod vedením filozofa Theodora W. Adorna.

habermas
Zdroj: Wikimedia/Európa Pont/volně k užití

Jeho politické teorie pomohly formovat poválečnou intelektuální scénu v Německu, počínaje publikací Strukturální přeměna veřejnosti z roku 1962. Za významné filozofické dílo je považována i Teorie komunikativního jednání vydaná v roce 1981.

Habermas se ve svých pracích často věnoval veřejné sféře a zkoumal, jaké formy veřejné diskuse jsou nejvhodnější pro fungování demokracie.

V roce 1964 začal vést katedru filozofie a sociologie na Frankfurtské univerzitě po Maxi Horkheimerovi, dalším vedoucím filozofovi a sociologovi spojeném s frankfurtskou školou. Habermasova inaugurační přednáška byla publikována jako kniha Poznání a lidské zájmy v roce 1968.

Podporoval studentské protesty, které v tom roce otřásly Západním Německem, ale později odmítl jejich radikalizaci.

V roce 1971 se přestěhoval do prestižního města Starnberg u Mnichova, kde pracoval v Institutu Maxe Plancka pro výzkum životních podmínek vědeckotechnického světa až do roku 1981. Tehdy vydal své vrcholné dílo Teorie komunikativního jednání.

V roce 1983 se vrátil do Frankfurtu, kde zůstal vedoucím katedry filozofie až do konce své univerzitní kariéry v roce 1994.

V důchodu u Starnberského jezera pokračoval v komentování politických událostí, přičemž vyvolal kontroverze například podporou zásahu Severoatlantické aliance v Kosovu.

Habermas byl ženatý s historičkou a učitelkou Ute Wesselhöft, která zemřela loni. Zanechal po sobě tři děti.

4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
10. března 2026 v 11:19 Čas čtení 0:33 U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
12. března 2026 v 18:09 Čas čtení 0:47 Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
před 2 dny
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
dnes v 13:16
MAPA: V Česku udeří silný vítr. Kde hrozí nebezpečí a na co si dát pozor?
MAPA: V Česku udeří silný vítr. Kde hrozí nebezpečí a na co si dát pozor?
dnes v 07:19
Tragická srážka tramvaje na Břevnově. Dívka na místě podlehla zraněním
Tragická srážka tramvaje na Břevnově. Dívka na místě podlehla zraněním
včera v 16:28
Proti psímu koncentráku se bude o víkendu demonstrovat. Na záchranu čeká kolem 50 psů
Proti psímu koncentráku se bude o víkendu demonstrovat. Na záchranu čeká kolem 50 psů
dnes v 09:19
„Válka s Íránem skončí, až to ucítím v kostech,“ prohlásil Donald Trump
„Válka s Íránem skončí, až to ucítím v kostech,“ prohlásil Donald Trump
před 2 dny
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
dnes v 07:19
Tragická srážka tramvaje na Břevnově. Dívka na místě podlehla zraněním
Tragická srážka tramvaje na Břevnově. Dívka na místě podlehla zraněním
včera v 16:28
Proti psímu koncentráku se bude o víkendu demonstrovat. Na záchranu čeká kolem 50 psů
Proti psímu koncentráku se bude o víkendu demonstrovat. Na záchranu čeká kolem 50 psů
dnes v 13:16
MAPA: V Česku udeří silný vítr. Kde hrozí nebezpečí a na co si dát pozor?
MAPA: V Česku udeří silný vítr. Kde hrozí nebezpečí a na co si dát pozor?
dnes v 09:19
„Válka s Íránem skončí, až to ucítím v kostech,“ prohlásil Donald Trump
„Válka s Íránem skončí, až to ucítím v kostech,“ prohlásil Donald Trump
2
8. 3. 2026 9:29
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
8. 3. 2026 16:32
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
před 2 dny
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
7. 3. 2026 8:03
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Lifestyle news
Český lev 2026: Začalo předávání prestižních filmových cen, přinášíme kompletní výsledky
před 5 minutami
Uklízejí byty plné odpadků zadarmo. Teď ale nezisková organizace sama potřebuje pomoc
dnes v 16:40
Kabelka na popcorn? Ďábel nosí Pradu 2 posouvá filmový merch na novou úroveň
dnes v 15:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlépe placených herců a hereček za rok 2025. Kdo vydělal největší balík?
dnes v 13:28
Tohle jsou nejhorší filmy roku 2025. Zlaté maliny si letos odneslo i všech sedm trpaslíků ze Sněhurky
dnes v 11:52
Balenciaga představuje futuristické tenisky, představují novou kapitolu luxusní módy
dnes v 10:14
Noví Piráti z Karibiku? Dobrodružný nářez od Netflixu získal stoprocentní skóre
dnes v 08:43
Ceny Vinyla ocenily sílu osobních výpovědí. Uspěli Black Tar Jesus, Rivermoans a Miloš Hroch
včera v 23:01
Ornella Koktová čelí problémům na všech frontách. Po rozchodu s Agátou ji opouští další kamarádka
včera v 19:02
Drama v Euphorii? Tvůrce soundtracku Labrinth se ostře distancuje od seriálu
včera v 17:53
Zahraničí Všechno
Lékaři našli při pitvě v těle mrtvého ukrajinského vojáka nevybuchlý granát. Personál museli okamžitě evakuovat
dnes v 15:42
Lékaři našli při pitvě v těle mrtvého ukrajinského vojáka nevybuchlý granát. Personál museli okamžitě evakuovat
Personál márnice musel okamžitě opustit prostory a výbušninu zneškodnili přivolaní pyrotechnici.
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
před 3 dny
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
8. 3. 2026 16:32
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
„Válka s Íránem skončí, až to ucítím v kostech,“ prohlásil Donald Trump
dnes v 09:19
„Válka s Íránem skončí, až to ucítím v kostech,“ prohlásil Donald Trump
Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole
10. 3. 2026 10:51
Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole
Zázrak v Petrohradu? 18měsíční dítě přežilo pád z 10. patra, kolemjdoucí jej zachytili do kabátu
10. 3. 2026 9:33
Zázrak v Petrohradu? 18měsíční dítě přežilo pád z 10. patra, kolemjdoucí jej zachytili do kabátu
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Česko Všechno
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
před 2 dny
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
před 3 hodinami
VIDEO: Začíná motorkářská sezóna. Policie zveřejnila drastické záběry nehod
před 2 dny
Doručování jídla v Česku čeká černý pátek. Kurýři a kurýrky chystají celostátní protest
Zahraničí Všechno
Lékaři našli při pitvě v těle mrtvého ukrajinského vojáka nevybuchlý granát. Personál museli okamžitě evakuovat
dnes v 15:42
Lékaři našli při pitvě v těle mrtvého ukrajinského vojáka nevybuchlý granát. Personál museli okamžitě evakuovat
před 3 dny
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
8. 3. 2026 16:32
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
10. 3. 2026 13:00
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
Reakci Íránu na izraelsko-americkou vojenskou intervenci tvrdě odnesly země v Perském zálivu. Místa, která jsme ještě donedávna považovali za ostrov klidu a luxusu, se během pár hodin proměnila v prostor raketových útoků, protivzdušné obrany a chaosu.
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
5. 3. 2026 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Více
