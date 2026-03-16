TASR/refresher.sk
dnes 16. března 2026 v 9:19
Čas čtení 1:20

Írán popírá zprávy o smrti nového vůdce. Tvrdí, že je „ve výborném zdravotním stavu a má situaci v zemi pod kontrolou“

Zdroj: TASR/AP

Donald Trump v rozhovoru pro stanici NBC News tvrdil, že íránský ajatolláh je „zřejmě mrtvý“ nebo těžce zraněný.

Íránský ministr zahraničních věcí Abbás Arákčí v neděli popřel spekulace o zdraví nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Modžtaby Chameneího s tím, že je ve výborném zdravotním stavu a situaci v zemi má pod kontrolou, uvedla íránská tisková agentura IRNA.

Arákčí to řekl krátce poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth na pátečním brífinku v Pentagonu prohlásil, že Modžtabá Chameneí je v důsledku zranění, která utrpěl při americko-izraelských útocích na Írán, „zmrzačený“. Také americký prezident Donald Trump nedávno v rozhovoru pro stanici NBC News tvrdil, že íránský ajatolláh je „zřejmě mrtvý“ nebo těžce zraněný.

Modžtaba Chameneí byl novým nejvyšším íránským duchovním vůdcem jmenován 8. března. Shromáždění znalců ho zvolilo více než týden poté, co jeho otec a předchůdce Alí Chameneí zemřel v první den americko-izraelských útoků na Írán 28. února.

Nový íránský ajatolláh vydal ve čtvrtek své první prohlášení, osobně se však na veřejnosti neobjevil a ani ho sám nepřečetl.

Pro bývalého ředitele britské tajné služby MI6 Johna Scarletta však skutečnost, že ajatolláh na veřejnosti nevystupuje, „není překvapivá“, cituje Sky News.

Scarlett tvrdí, že Chameneí „nepochybně utrpěl zranění“ při americko-izraelských útocích, které začaly před více než dvěma týdny, a truchlí za svou rodinu. Při útocích v prvních hodinách války zahynul jeho otec, ajatolláh Alí Chameneí, který v zemi vládl 37 let, a spolu s ním i Modžtabova matka, manželka a dcera.

40denní období smutku

„Z toho, co jsem slyšel... vím, že byl zraněn, nebylo to však život ohrožující, a že se zotaví a znovu se objeví,“ tvrdil Scarlett. „Musíme také pamatovat na to, že (v Íránu) existuje tradice 40denního období smutku,“ připomenul.

„Pokud při tom útoku ztratil otce, matku a manželku – přinejmenším – a navíc sám utrpěl zranění, nepřekvapilo by, že drží 40denní období smutku – v režimu, který tato pravidla velmi přísně dodržuje,“ upozornil bývalý ředitel MI6.

Bývalý šéf MI6 dodal, že nový ajatolláh má každopádně důvod, nebo záminku, proč se neobjevuje na veřejnosti. „To však neznamená, že není aktivní v zákulisí, nerozhoduje a neřídí politiku,“ dodal.

