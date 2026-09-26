Pravicový kabinet premiérky Giorgie Meloni schválil nová opatření zaměřená na školství. Součástí reformy je plošný zákaz zahalování obličeje ve školách i stanovení maximálního podílu zahraničních žáků v jednotlivých třídách.
Italská pravicová vláda vedená premiérkou Giorgiou Meloni schválila rozsáhlý balíček opatření, který výrazně mění pravidla v tamním školském systému a propojuje vzdělávání s imigrační politikou státu. Informuje o tom The Guardian.
Nová legislativa přináší především plošný zákaz nosit ve školních prostorách jakékoliv oděvy či doplňky zakrývající obličej, což se týká zejména tradičních náboženských oděvů, jako jsou burky či nikáby. Současně kabinet zavádí závazné stropy pro počet zahraničních žáků v jednotlivých třídách, čímž chce podle svých slov zabránit vzniku izolovaných skupin a usnadnit výuku italského jazyka.
Podle nových pravidel nesmí podíl žáků, kteří dostatečně neovládají italský jazyk nebo pocházejí ze zahraničí, v žádné třídě přesáhnout hranici třiceti procent. Pokud vzdělávací zařízení tento stanovený limit překročí, bude muset dotčené třídy rozdělit nebo pro tyto děti zorganizovat povinné intenzivní přípravné kurzy italského jazyka ještě před jejich plným zapojením do běžného vzdělávacího procesu. Vláda argumentuje tím, že vysoký počet neitalsky mluvících dětí v kolektivu dlouhodobě brzdí celkový průběh výuky a snižuje úroveň vzdělávání pro ostatní spolužáky.
Kromě jazykových omezení rezonuje ve veřejném prostoru zejména striktní zákaz zahalování tváře. Toto pravidlo platí bez výjimky pro všechny žáky, pedagogický personál i pro rodiče vstupující do školních budov. Vedení rezortu školství zdůrazňuje, že opatření slouží jak k zajištění vyšší bezpečnosti a snadné identifikaci osob, tak k udržení sekulárního charakteru veřejného školství.
Italský ministr školství Giuseppe Valditara vládní reformu hájí slovy: „Pravidla pro integraci musí být jasná a škola musí být místem, kde se všichni žáci bez výjimky přizpůsobí hodnotám a jazyku naší země.“
Naopak opozice, učitelské odbory a řada lidskoprávních organizací schválenou legislativu ostrým způsobem kritizují. Podle odpůrců jde o čistě populistický krok, který namísto reálné pomoci rodinám cizinců vede k sociální stigmě a diskriminaci náboženských i národnostních menšin. Učitelské asociace rovněž upozorňují na to, že školy nemají dostatečné finanční zdroje ani potřebné personální kapacity na to, aby dokázaly narychlo organizovat speciální jazykové kurzy nebo efektivně dělit stávající třídní kolektivy.
Představitelé opoziční Demokratické strany k vládnímu návrhu kriticky uvedli: „Jde o čirou ideologii, která staví bariéry mezi dětmi místo toho, aby podporovala jejich přirozené začlenění do společnosti.“
I přes hlasité protesty odborné veřejnosti má vládní koalice v parlamentu pohodlnou většinu, takže nová pravidla vstoupí v platnost již od nadcházejícího školního roku. Školská zařízení napříč celou Itálií se tak musejí v krátkém čase připravit na náročné organizační, administrativní i personální změny.