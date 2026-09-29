AKTUÁLNĚ: Po útoku na slovenské škole zemřela učitelka. Osmák pobodal i žákyni, další učitelka je v nemocnici

Policie případ vyšetřuje jako násilný trestný čin.
Po útoku na základní škole ve Staškově zemřela 61letá žena. Další dvě osoby utrpěly vážná zranění. Dítě v kritickém stavu převezli letečtí záchranáři do nemocnice v Martině. 44letou ženu s bodným poraněním hrudníku transportovali vrtulníkem do nemocnice v Žilině.
Podle dosavadních informací měl žák školy zaútočit ostrým předmětem na další osoby. Policie případ vyšetřuje jako násilný trestný čin.
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