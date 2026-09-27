Srbský prezident Aleksandar Vučič oznámil rezignaci. Chce pokračovat na jiném postu.
Vučič v neděli večer v proslovu vysílaném stanicí RTS oznámil, že odstoupil ze své funkce, kterou zastával od roku 2017, aby mohl kandidovat na post premiéra v předčasných parlamentních volbách vypsaných na 25. října.
Jeho odchod přichází po téměř dvou letech protivládních protestů a krátce před předčasnými parlamentními volbami, informuje TASR.
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