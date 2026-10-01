V každé třetí české obci čekají voliče nesoutěživé komunální volby. V každé třetí obci voliči dostanou na výběr jen jednu kandidátku, v šestině dokonce kandiduje stejný počet lidí, kolik je míst v zastupitelstvu. Volby jsou zde proto jen drahá formalita.
V Česku kandidují statisíce lidí, přesto v každé třetí obci není z čeho vybírat. V říjnových volbách se bude volit 6 394 zastupitelstev obcí a městských částí. Ve 1 842 z nich je ale zaregistrovaná pouze jediná kandidátka. Statisíce lidí tak mají při volbách jen minimální možnost výběru.
Volby jsou v šestině obcí už rozhodnuté
„Složení zastupitelstva už teď známe u 1 052 obcí. Kandiduje v nich přesně tolik lidí, kolik má zastupitelstvo mandátů, volby tak představují jen rituál,“ uvádí výzkumná agentura PAQ research.
O něco lépe jsou na tom podle ní občané dalších 899 obcí. Mohou sice vybírat jen z jediné kandidátky, na ní ale najdou víc uchazečů o hlasy, než má obecní zastupitelstvo mandátů.
Počet obyvatel, kteří v obecních volbách nemají žádný reálný hlas navíc meziročně roste. Dnes je jich přes 760 tisíc.
O práci zastupitele není zájem
Česká komunální politika naráží na problém, který souvisí především s mimořádnou roztříštěností obcí. Česko jich má v evropském srovnání velmi vysoký počet a řada z nich má jen několik desítek nebo stovek obyvatel. V malých obcích je proto obtížnější najít dostatek lidí ochotných kandidovat a zároveň zajistit všechny služby, které samospráva potřebuje.
Právě v nejmenších obcích je nedostatek kandidátů nejvýraznější. Nesoutěživé volby čekají 55 procent obcí s méně než 200 obyvateli a 39 procent obcí, které mají mezi 200 a 499 obyvateli. U větších obcí podíl postupně klesá. Nad hranicí pěti tisíc obyvatel se podle uvedených údajů týká problém už jen jediné obce – Chýně na Praze-západ.
Řešením by mohlo být dobrovolné slučování obcí
‚‚Volební deficit se řeší těžko. Nucené slučování obcí není i s ohledem na společenskou důvěru ve starosty žádoucí ani politicky prosaditelné,‘‘ uvádí PAQ Research.
Jedním z možných řešení by mohlo být dobrovolné slučování nejmenších obcí. To ale aktuálně malým obcím nepřínáší téměř žádné reálně výhody. Stát například nepřispívá na jednorázové náklady spojené se sloučením a po spojení může obci dokonce klesnout příspěvek na jednoho obyvatele. Musela by proto proběhnout reforma rozpočtového určení daní.
„Reforma RUD by měla zajistit, aby větší obce dostávaly více peněz, neboť zpravidla zajišťují služby i pro své okolí. Stát by měl zároveň jednorázově přispívat na náklady spojené se slučováním obcí,“ říká PAQ Research.
Komunální volby se konají v pátek 9. října a v sobotu 10. října.