Píšťalky, zvonky a budíky s sebou. Kvůli Blackovi, Křížovi a Kuchařové se chystá demonstrace

Queer magazín Qult, Česká ženská lobby a Amnesty International plánují demonstraci za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva. Lidem vzkazují, aby si přinesli píšťalky, zvonky nebo budíky.
Organizátorům vadí hlavně jmenování aktivisty Daniela Blacka, právníka Jakuba Kříže a bývalé miss Taťány Kuchařové. „Několik z nově jmenovaných lidí se netají transfobními a queerfobními postoji, usilují o omezování práv žen a LGBTQ+ lidí, nebo jsou napojeni na ultrakonzervativní a protipotratové organizace,“ píší v pozvánce na demonstraci na Facebooku.
Daniel Black dlouhodobě vystupuje proti tranzicím, Jakub Kříž spolupracuje s Hnutím pro život a je spojený také s Aliancí pro rodinu. Kritiku vyvolalo i jmenování Taťány Kuchařové. „Nikdo z nového členstva nemá expertní znalost lidskoprávní agendy a nepatří k respektovaným osobnostem mezi odbornou veřejností,“ tvrdí organizátoři.
Proti jejich jmenování už dříve vznikla také výzva adresovaná premiérovi Andreji Babišovi, kterou podepsalo přes čtyři tisíce lidí. Organizátoři demonstrace po premiérovi požadují, aby trojici z rady odvolal.
📅 Kdy: 12. 10. 2026, 18:00
📍 Kde: náměstí Jana Palacha, Praha 1
🔔 Co s sebou: Organizátoři vyzývají účastníky, aby si přinesli píšťalky, zvonky nebo budíky