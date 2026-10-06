Píšťalky, zvonky a budíky s sebou. Kvůli Blackovi, Křížovi a Kuchařové se chystá demonstrace
1
1
0
Michaela Lišková
dnes 6. října 2026 v 11:00
Čas čtení 0:37

Píšťalky, zvonky a budíky s sebou. Kvůli Blackovi, Křížovi a Kuchařové se chystá demonstrace

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Queer magazín Qult, Česká ženská lobby a Amnesty International plánují demonstraci za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva. Lidem vzkazují, aby si přinesli píšťalky, zvonky nebo budíky.

Taťána Kuchařová, Jakub kříž, Daniel Black
Taťána Kuchařová, Jakub kříž, Daniel Black Zdroj: Refresher/propagační materiály

Organizátorům vadí hlavně jmenování aktivisty Daniela Blacka, právníka Jakuba Kříže a bývalé miss Taťány Kuchařové. „Několik z nově jmenovaných lidí se netají transfobními a queerfobními postoji, usilují o omezování práv žen a LGBTQ+ lidí, nebo jsou napojeni na ultrakonzervativní a protipotratové organizace,“ píší v pozvánce na demonstraci na Facebooku.

Daniel Black dlouhodobě vystupuje proti tranzicím, Jakub Kříž spolupracuje s Hnutím pro život a je spojený také s Aliancí pro rodinu. Kritiku vyvolalo i jmenování Taťány Kuchařové. „Nikdo z nového členstva nemá expertní znalost lidskoprávní agendy a nepatří k respektovaným osobnostem mezi odbornou veřejností,“ tvrdí organizátoři.

5. října 2026 v 11:00 Čas čtení 5:33 Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb

Proti jejich jmenování už dříve vznikla také výzva adresovaná premiérovi Andreji Babišovi, kterou podepsalo přes čtyři tisíce lidí. Organizátoři demonstrace po premiérovi požadují, aby trojici z rady odvolal.

Demonstrace za odvolání kontroverzních lidí z Rady vlády pro lidská práva

📅 Kdy: 12. 10. 2026, 18:00
📍 Kde: náměstí Jana Palacha, Praha 1
🔔 Co s sebou: Organizátoři vyzývají účastníky, aby si přinesli píšťalky, zvonky nebo budíky
5. října 2026 v 11:00 Čas čtení 5:33 Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
4. října 2026 v 17:30 Čas čtení 1:25 Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová
5. října 2026 v 8:15 Čas čtení 1:17 Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Refresher/propagační materiály
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Politika
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 3 hodinami
Píšťalky, zvonky a budíky s sebou. Kvůli Blackovi, Křížovi a Kuchařové se chystá demonstrace
Píšťalky, zvonky a budíky s sebou. Kvůli Blackovi, Křížovi a Kuchařové se chystá demonstrace
včera v 08:15
Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
včera v 11:00
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
před hodinou
Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
1
18. 9. 2026 16:00
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
včera v 08:15
Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
včera v 11:00
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
včera v 15:00
Mor v roce 2026? V Rusku zemřela laborantka, skoro 200 lidí je pod dohledem
Mor v roce 2026? V Rusku zemřela laborantka, skoro 200 lidí je pod dohledem
1
18. 9. 2026 16:00
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
včera v 16:44
„Mým snem bylo narazit do letiště.“ Kopilot útok plánoval už dlouho, píšou média
„Mým snem bylo narazit do letiště.“ Kopilot útok plánoval už dlouho, píšou média
30. 9. 2026 10:00
„Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
„Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
2. 10. 2026 10:50
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
2. 10. 2026 14:11
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
26. 9. 2026 9:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
včera v 08:15
Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
Lifestyle news
KLIMCHI má nového ředitele. Design známého sklářského studia povede Newyorčan Eicke
před 2 hodinami
Šachový streamer si během vysílání sundal kalhoty. Porazil šachového velmistra Carlsena
dnes v 08:15
Adéla, Doechii i Phoebe Bridgers. Barcelonská Primavera oznámila výroční line-up
včera v 17:30
Tom Cruise má na kontě jeden z největších propadáků roku. Digger nezaujal diváctvo ani kritiku
včera v 12:00
Hraješ Valorant, Minecraft nebo Clash of Clans? EU vyšetřuje herní giganty kvůli tahání peněz z hráčů
před 2 dny
K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
před 2 dny
Česká modelka získala titul módní ikony. Iveta Maurerová ovládla newyorský Fashion Week
před 3 dny
Beznadějně vyprodaní Calin a Sheen. Ve frontě čekaly desítky tisíc lidí, přidat by se měl koncert v Praze a Brně
před 4 dny
VIDEO: Prachař a Ramba touží po dědictví. Nová komedie láká na bláznivé vztahové twisty
před 4 dny
Česko Všechno
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
včera v 11:00
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
Rodinné boje, nejhorší volební songy i kandidáti, kteří o svém vstupu do politiky ani nevěděli. Jaký bizár přinesly letošní volby?
Mladí lidé z Česka se od rodičů stěhují brzy, pořízení vlastního bytu ale není jednoduché
před 4 dny
Mladí lidé z Česka se od rodičů stěhují brzy, pořízení vlastního bytu ale není jednoduché
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
před 3 dny
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová
před 2 dny
Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová
Zvenčí sklad a uvnitř peklo. Velkochovy v Česku tají drsnou realitu
před 3 dny
Zvenčí sklad a uvnitř peklo. Velkochovy v Česku tají drsnou realitu
Prezident Pavel nedorazí k volbám. Chystá se na soukromou cestu
před 3 dny
Prezident Pavel nedorazí k volbám. Chystá se na soukromou cestu
Zahraničí Všechno
„Mým snem bylo narazit do letiště.“ Kopilot útok plánoval už dlouho, píšou média
včera v 16:44
„Mým snem bylo narazit do letiště.“ Kopilot útok plánoval už dlouho, píšou média
2. 10. 2026 10:50
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
před 2 dny
Matka útočníka ze slovenské školy skončila ve vazbě. Měla vyhrožovat dětem i ředitelce
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Česko Všechno
Píšťalky, zvonky a budíky s sebou. Kvůli Blackovi, Křížovi a Kuchařové se chystá demonstrace
před 3 hodinami
Píšťalky, zvonky a budíky s sebou. Kvůli Blackovi, Křížovi a Kuchařové se chystá demonstrace
včera v 11:00
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
před 4 dny
Mladí lidé z Česka se od rodičů stěhují brzy, pořízení vlastního bytu ale není jednoduché

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
před hodinou
Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
Módní řetězec Zara stáhl z prodeje dětský halloweenský kostým, který podle kritiků připomínal uniformy vězňů nacistických koncentračních táborů. Není to přitom poprvé, co značka čelí kritice kvůli designu spojovanému s holokaustem.
Máš hlad ve tři ráno? Tohle ocení hlavně studenti
dnes v 07:45
Máš hlad ve tři ráno? Tohle ocení hlavně studenti
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
včera v 11:00
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
Vzácné tornádo v Austrálii: Městem se prohnala smršť, vzduchem létal nábytek
před 2 dny
Vzácné tornádo v Austrálii: Městem se prohnala smršť, vzduchem létal nábytek
Studenti v ulicích Francie: Stovky zatčených a masivní studentské protesty
před 3 dny
Studenti v ulicích Francie: Stovky zatčených a masivní studentské protesty
Více