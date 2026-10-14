Ruské noční útoky na Ukrajinu si vyžádaly nejméně šest obětí a způsobily výpadky elektřiny v Kyjevě. Útoky zasáhly energetickou infrastrukturu hlavního města a narušily i dodávky vody.
Ruské útoky na Ukrajinu si v noci na středu vyžádaly již nejméně šest obětí, oznámily místní úřady. V důsledku nejnovější ofenzívy došlo také k narušení dodávek elektrické energie v několika částech ukrajinského hlavního města Kyjeva. Ruská armáda zároveň informovala, že během noci sestřelila více než 900 ukrajinských dronů. Informuje TASR s odvoláním na agenturu AFP.
Kyjev zasáhl masivní raketový útok
Ukrajina hlásila tři oběti z Kyjeva. Místní starosta Vitalij Kličko i energetická společnost DTEK zároveň potvrdili dopad ruských útoků na elektrickou síť ve městě. „Energetická zařízení v Kyjevě a v okolním regionu se stala terčem masivního útoku balistickými raketami. V hlavním městě došlo k výpadkům elektřiny,“ oznámil Kličko na platformě Telegram. Podle reportérů agentury AFP byly v noci v Kyjevě slyšet opakované výbuchy a kromě výpadků elektřiny došlo také k narušení dodávek vody ve východních částech města.
Ukrajinští představitelé z Dněpropetrovské oblasti hlásili další dvě oběti a šest zraněných a jednu oběť ze sousední Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny. Útoky zaznamenali také v Charkovské a Žytomyrské oblasti či ve městech Sumy a Černihiv.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ruskou ofenzívu odsoudil a obvinil Moskvu z nerespektování šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, který v neděli oznámil energetické příměří mezi oběma zeměmi. Moskva tuto dohodu oficiálně nepotvrdila.
„Cílený ruský raketový útok zaměřený konkrétně na energetickou infrastrukturu – přesně na tu infrastrukturu, na kterou se vztahovalo příměří oznámené americkým prezidentem. Útok byl zcela záměrný a svým rozsahem demonstrativní – Rusko dosud nikdy neprojevilo tak okázalou neúctu vůči Spojeným státům,“ prohlásil Zelenskyj na síti X.
V důsledku útoku je podle něj v současné době bez elektřiny nejméně 600 000 lidí. Potvrdil také škody na různých energetických zařízeních. Zelenskyj ve svém příspěvku vyzval Spojené státy a další spojence k adekvátní reakci na ruské útoky, včetně sankcí či dodávek protiletadlových systémů Patriot. „Americký prezident má k dispozici všechny účinné a nezbytné nástroje, aby prostřednictvím síly, spravedlnosti a tlaku na agresora přiblížil mír,“ poznamenal.
Rusko uvádí, že sestřelili přes 900 dronů
Pokračující útoky na Ukrajinu potvrdila i Moskva. Ministerstvo obrany uvedlo, že armáda sestřelila ve 20 regionech celkem 902 dronů. Starosta ruské metropole Sergej Sobjanin oznámil, že 180 z nich zničily ozbrojené síly v blízkosti hlavního města.
Podle guvernéra Saratovské oblasti na jihozápadě Ruska zahynul po ukrajinském útoku dronů ve městě Balakovo nejméně jeden člověk.