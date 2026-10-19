Babiš odpověděl na výzvu 40 šéfredaktorů. Místo politiků začal kritizovat média
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Michaela Lišková
dnes 19. října 2026 v 17:00
Čas čtení 1:44

Babiš odpověděl na výzvu 40 šéfredaktorů. Místo politiků začal kritizovat média

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Přes 40 šéfredaktorů českých médií vyzvalo politiky, aby odmítali násilí, komunikovali slušně a zajistili novinářům rovný přístup k informacím. Premiér Andrej Babiš teď reagoval vlastní výzvou, kterou adresoval médiím.

Andrej Babiš
Andrej Babiš Zdroj: Úřad vlády ČR

„Vyzýváme česká média, aby odmítla slovní útoky, manipulaci, dodržovala základní principy novinářské práce, vlastní etické kodexy a respektovala právo veřejnosti na pravdivé, úplné a nestranně podané informace. Slovo nesmí být zbraň. Osobní útoky nejsou argument,“ prohlásil Babiš na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Informovaly o tom Seznam Zprávy.

„Cílem je, aby média na sebe uplatňovala stejná pravidla, jaká vyžadují od politiků,“ dodal premiér. Zdůraznil také, že kritika politiků je legitimní, ale média podle něj nesmí účelově vytrhávat informace z kontextu. „Svoboda médií neznamená svobodu od odpovědnosti. Nezávislost médií neznamená imunitu vůči kritice,“ uvedl. Neupřesnil, jestli jeho výzvu podporují i další politici.

Původní výzvu s názvem Základní hranice zveřejnili šéfredaktoři 5. října. Politiky v ní žádali, aby odmítali násilí, dodržovali principy slušné komunikace a respektovali svobodný přístup k informacím.

Celé znění výzvy najdeš níže.

Základní hranice
Výzva šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií politické scéně.

Média, jejich svoboda a pluralita jsou důležitou součástí demokratické společnosti. I přes rozdílné zaměření jednotlivých subjektů na české mediální scéně nacházíme společné prvky základního fungování, a to nejen na trhu, ale i ve vztahu k politické scéně a veřejné moci.

Vyzýváme proto veřejné činitele, aby společně s námi odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím. 

Násilí není argument. Média ani političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Jako novinářky a novináři zdůrazňujeme svému publiku, že je násilí ve společenské diskusi nepřijatelné. Žádáme vás o totéž směrem k vašim příznivcům a voličům, a to i v diskusích na sociálních sítích.

Omezování informací je nepřípustné. Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.

Tuto výzvu adresujeme jako šéfredaktorky a šéfredaktoři řady českých médií političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti.

Martin Bartkovský – Reflex
Jan Bělíček – Deník Alarm
Miroslav Benč – Novinky.cz
Vojtěch Boháč – Voxpot
Robert Břešťan – HlídacíPes.org
Miroslav Bureš – Radiožurnál Sport
Robert Čásenský – Seznam Zprávy
Michal Dusík – ČT Sport
Roman Gallo – Deník
Petr Holeček – deník Metro
Kamil Houska – TV Nova
Petr Kain – Ekonom
Matyáš Kaiser – iDNES.cz
Martin Kézr – Sport.cz
Lenka Klicperová – Reportérky.cz
Ondřej Kopa – Frekvence 1
Michaela Kramárová – Heroine
Michal Kubal – Česká televize
Radek Lain – Blesk
Radka Marková – ČTK
Jaroslav Mašek – Hospodářské noviny
Michal Musil – Reportér magazín
Michal Pavec – Aktuálně.cz
Josef Pazderka – ČRo Plus
Eva Paseková – Česká justice, Ekonomický deník
Jakub Patočka – Deník Referendum
Nikita Poljakov – E15
Apolena Rychlíková, Jakub Zelenka – Page Not Found
Zdeněk Ryšavý – Romea.cz
Martin Samek – iROZHLAS.cz
Lucie Sieglová – Super.cz
Julie Stejskalová – Český rozhlas
Ondřej Suchan – ČRo Radiožurnál
Petr Šabata – Právo
Erik Tabery – Respekt
Pavel Tomášek – Deník N
Lukáš Tomek – Deník Sport
Martina Vojtěchovská – Mediaguru
Ladislav Vonz – Rádio Impuls
Marek Wollner – Forum24.cz
Vojtěch Tkáč – Refresher 
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