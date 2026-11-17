Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) se domnívá, že projednávání vládní normy o změně financování České televize a Českého rozhlasu by mělo být dočasně pozastaveno.
Podle jeho vyjádření by poslanci neměli v legislativním procesu pokračovat, dokud Poslanecká sněmovna nezačne řešit implementační zákon k Evropskému aktu o svobodě médií (EMFA).
O tomto svém postoji Klempíř v pondělí formou videohovoru informoval evropského komisaře Michaela McGratha, s nímž jednal o ochraně nezávislosti veřejnoprávních médií. Jejich schůzka přímo navázala na písemnou komunikaci mezi českým ministerstvem kultury a Evropskou komisí, která probíhala již od konce léta.
Evropský akt o svobodě médií představuje soubor pravidel chránících pluralitu a nezávislost sdělovacích prostředků v Evropské unii. Tento rámec upravuje mimo jiné transparentnost vlastnictví médií, pravidla pro státní reklamu, ochranu novinářských zdrojů, posuzování mediální koncentrace či ochranu obsahu na velkých platformách.
Ministr Klempíř považuje řádné uplatňování tohoto aktu za klíčovou pojistku nezávislosti ČT a ČRo, a to právě v kontextu chystaných změn jejich financování. Česká vláda schválila návrh adaptačního zákona k EMFA 22. října 2025 a podle dohod ve vedení Sněmovny by mohl projít prvním čtením do konce letošního roku.
Eurokomisař McGrath během jednání zdůraznil zásadní roli veřejnoprávních médií v demokratických státech a připomněl Klempířovi důležitost řádného konzultačního i legislativního procesu. Zástupce Evropské komise zároveň upozornil, že každá podobná reforma musí veřejnoprávním médiím zajistit přiměřené, stabilní, udržitelné a předvídatelné financování. Komise situaci v Česku dlouhodobě sleduje, přičemž bývalá eurokomisařka Věra Jourová již dříve varovala, že navrhovaný zákon o poplatcích je v příkrém rozporu s evropským právem.
Jak to bude s financováním?
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) hodlá zrušit koncesionářské poplatky od občanů i firem a převést financování České televize a Českého rozhlasu přímo na státní rozpočet. Podle kritiků by vláda tímto krokem získala mocenské páky na nezávislost obou institucí, avšak vládní představitelé na změně trvají s odkazem na své programové prohlášení. Koncem října se vládním poslancům podařilo protlačit novelu do druhého čtení, zatímco opozice neuspěla s návrhy na její zamítnutí či vrácení k přepracování.
Na protest proti vládním krokům a na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií se v neděli uskutečnila masivní demonstrace na pražské Letné, kterou uspořádal spolek Milion chvilek. Podle odhadů organizátorů se na místě shromáždilo 350 až 450 tisíc lidí. K hlavním požadavkům davu patřilo okamžité stažení vládního návrhu a zahájení široké odborné debaty, což ovšem premiér Babiš odmítl. Nedělní protest navázal na stávku pracovníků veřejnoprávních médií z 3. listopadu, kterou podpořili také studenti středních a vysokých škol po celém Česku.