Jensen Huang se po necelých dvou týdnech vrací do vedení technologického gigantu Nvidia. Jeho návrat podpořil americký prezident Donald Trump, který ho označil za národní poklad.
Americká technologická společnost Nvidia v pondělí 23. listopadu opět jmenovala Jensena Huanga svým generálním ředitelem. Představenstvo o jeho návratu rozhodlo jednomyslně, informuje TASR prostřednictvím agentury AFP. Huang přitom z funkce odstoupil teprve 12. listopadu kvůli informacím o svých mimomanželských vztazích, mimo jiné s údajnou čínskou špionkou.
Představenstvo při rozhodování vycházelo také z informací od vysoce postavených představitelů americké vlády. Podle předsedy představenstva Harveyho C. Jonese je Huangův návrat v nejlepším zájmu akcionářů, zaměstnaných, obchodních partnerů i zákazníků společnosti.
Rozhodnutí uvítal také americký prezident Donald Trump, který se za Huangův návrat osobně zasadil. Na sociální síti Truth Social uvedl, že americká vláda nemá důvod se domnívat, že by jeho návrat představoval riziko pro národní bezpečnost. Podle Trumpa navíc úřady nemají důkazy o tom, že by se Huang dopustil nezákonného jednání.
„Země potřebuje Jensenovo vedení v Nvidii, aby zajistila úspěch a prosperitu nejen samotné společnosti, ale i americké ekonomiky,“ uvedl Trump. Huanga zároveň označil za „velkého vlastence a národní poklad“.
Americké úřady vyšetřují možné nelegální dodávky čipů do Číny
Huang odstoupil poté, co média zveřejnila informace o jeho mimomanželském vztahu s čínskou podnikatelkou Alice Huangovou, kterou americké úřady podezírají ze spolupráce s čínskými tajnými službami. Poměr měl také s vysoce postavenou manažerkou Nvidie, která mu byla přímo podřízená.
Huangová dříve působila v singapurské cloudové společnosti Megaspeed International. Americké úřady ji nyní vyšetřují kvůli podezření z porušování vývozních pravidel a nelegálních dodávek pokročilých čipů Nvidie určených pro umělou inteligenci čínským firmám.
Podle deníku The New York Times navíc podnikatelka v době svého vztahu s Huangem více než rok udržovala kontakt s představitelem čínské tajné služby, píše agentura Reuters.
Trump vyzval Nvidii, aby pokračovala v interním vyšetřování dodržování vývozních pravidel. Samotný Huang má 1. prosince vypovídat před několika výbory americké Sněmovny reprezentantů.