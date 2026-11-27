Dárky, jídlo, pití i vánoční výzdoba. Lidé v Česku letos plánují za Vánoce utratit v průměru 12 700 korun. Nejméně peněz chtějí za svátky vydat mladí ve věku od 18 do 34 let.
Vánoční výdaje v Česku opět mírně rostou. Oproti loňsku lidé plánují utratit o sto korun více, ve srovnání s rokem 2023 pak o 700 korun více. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos, kterého se zúčastnila tisícovka lidí.
Největší část vánočního rozpočtu tradičně spolknou dárky, na které lidé nejčastěji vyčleňují pět až deset tisíc korun. Informuje o tom Český rozhlas.
👉 18 až 34 let: 9 500 Kč
👉 35 až 49 let: 15 100 Kč
👉 50 až 64 let: 13 500 Kč
👉 65 až 79 let: 11 100 Kč
Zdroj: průzkum České bankovní asociace a Ipsos.
Plánované výdaje se výrazně liší podle věku. Zatímco lidé od 18 do 34 let počítají s průměrnou útratou 9 500 korun, věková skupina od 35 do 49 let plánuje utratit 15 100 korun. Rozdíl tak činí 5 600 korun, vyplývá z výsledků průzkumu, které zveřejnila ČTK.
Na vánoční dárky si většina lidí půjčovat nechce
Kvůli letošním Vánocům si už půjčila nebo si plánují půjčit tři procenta dotázaných. Naopak 81 procent lidí uvedlo, že by si na vánoční dárky nikdy nepůjčilo. Loni stejnou odpověď zvolilo 77 procent dotázaných.
Lidé si nejčastěji půjčují na elektroniku, jako jsou mobilní telefony, počítače nebo televize, ale i na domácí spotřebiče a hračky pro děti. Šest z deseti lidí, kteří si letos chtějí na Vánoce půjčit, se přitom obává problémů se splácením.