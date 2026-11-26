Evropský parlament schválil rezoluci, ve které vyzývá českou vládu k zajištění nezávislosti a stabilního financování veřejnoprávních médií. Kritizuje také způsob, jakým Sněmovna návrh zákona projednávala.
Evropský parlament ve středu 25. listopadu schválil rezoluci týkající se plánovaných změn ve financování České televize a Českého rozhlasu. Pro nezávazné usnesení hlasovalo 442 z 647 přítomných členů a členek Evropského parlamentu.
Vláda Andreje Babiše (ANO) chce zrušit koncesionářské poplatky a financovat obě média přímo ze státního rozpočtu. Podle Evropského parlamentu by navrhované změny mohly zvýšit politický tlak na veřejnoprávní média a připravit je zhruba o 15 procent příjmů.
Europarlament nepožaduje zachování konkrétního modelu financování. Vyzývá ale českou vládu, aby zajistila dostatek peněz pro fungování obou institucí a zavedla „efektivní pojistky proti politickému zasahování“, informuje ČT24.
Kritizuje také způsob projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně, která ho v prvním čtení schválila ve 4:36 ráno. Vláda by podle rezoluce měla změny konzultovat s vedením i lidmi pracujícími v České televizi a Českém rozhlasu.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) označil rezoluci za „skandální PR aktivitu“ a zdůraznil, že z ní pro českou vládu nevyplývají žádné povinnosti. Zároveň uvedl, že koalice bude respektovat požadavky evropského práva.
Rezoluce skutečně není právně závazná. Evropský parlament ale vyzval Evropskou komisi, aby další vývoj v Česku sledovala a posuzovala, zda plánované změny odpovídají evropskému právu.
Usnesení se věnuje také střetu zájmů Andreje Babiše a vyzývá premiéra k jeho vyřešení. Babiš tvrdí, že tak už učinil, Evropská komise má ale nadále pochybnosti.