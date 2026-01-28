V prostorách Městského úřadu Černošice probíhá od středečního rána rozsáhlý policejní zásah.
Co se na místě dělo?
Podle dostupných informací jde o prověřování podezření z trestné činnosti, které vyžadovalo koordinaci několika složek. Právo na veškeré informace si vyhradilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, které na celý proces dohlíží. Z informací z Novinek.cz se jedná o prověřování týkající se autoškol.
Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala pro Seznam Zprávy potvrdil, které složky se do akce zapojily. „Z těch základních policejních útvarů, které se na místě vyskytují, je to skutečně ředitelství služby cizinecké policie a služby kriminální policie a vyšetřování hospodářské kriminality na Praze 2,“ uvedl.
„Při zásahu zadržela policie 16 lidí, zatím nikoho neobvinila. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. V současné chvíli trestní stíhání konkrétní osoby nebylo dosud zahájeno,“ dodal.
Co bude následovat?
Navzdory vysokému počtu zadržených nebyl v tuto chvíli nikdo oficiálně obviněn. Policie nyní provádí úkony v rámci fáze prověřování, které mají potvrdit, zda skutečně došlo ke spáchání trestného činu.
V následujících hodinách budou probíhat výslechy zadržených a analýza zajištěných dokumentů či datových nosičů. O případném zahájení trestního stíhání nebo propuštění lidí na svobodu rozhodne státní zástupce na základě získaných důkazů.