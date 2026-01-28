Otevřený střet mezi Hradem a Motoristy graduje. K celé situaci se teď vyjádřil i Turek.
Konflikt, který rozvířil vody české politické scény, má kořeny ve sporu o vládní posty a údajný pokus o nátlak na hlavu státu. Prezident Pavel označil zprávy od Petra Macinky za pokus o vydírání, což čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek rezolutně odmítá. Ve svém vyjádření na sociálních sítích nešetřil kritikou a vrátil se k prezidentově minulosti.
„Stíny minulosti“
Turek vnímá krok prezidenta, tedy zveřejnění soukromé komunikace, jako nepřípustnou situaci. „Tyto komunistické a zpravodajské praktiky těžce připomínají období před rokem 1989,“ uvedl Turek na sociálních sítích.
Zároveň prezidenta obvinil z pokrytectví. Podle něj se Petr Pavel sice ohání Ústavou, ale v praxi ji údajně nerespektuje. „Označuje mě za kontroverzní osobu, přitom má brutální a reálnou komunistickou minulost a v dospělosti schvaloval okupaci naší země,“ řekl.
Vydírání? Turek si to nemyslí
Hlavním bodem sporu zůstává interpretace zpráv. Turek tvrdí, že o vydírání nemůže být řeč a že k takovému závěru dojde každý, kdo disponuje „základními kognitivními funkcemi“.
Celý postup Hradu označil za projev přecitlivělosti a zoufalství. „Zveřejňovat soukromou komunikaci je zoufalé. Tyto zpravodajské taktiky jsou nehodny hlavy státu,“ uzavřel Turek své vyjádření na Instagramu, kde konflikt dále monitoruje skrze stories.