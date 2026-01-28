Slovenský premiér zatím na otázky o svém skutečném pocitu z návštěvy neodpovídá.
Přestože se Robert Fico ve videu na sociální síti vyjádřil o setkání s Donaldem Trumpem velmi pozitivně, evropští diplomaté vykreslují úplně jiný obraz. Podle jejich slov se slovenskému premiérovi nezdál prezident USA duševně v pořádku. Předseda vládní Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko dokonce prohlásil, že slovenský premiér po rozhovoru působil vystrašeně. O znepokojení Roberta Fica informoval také portál Politico.
Setkání s Trumpem údajně zanechalo Fica v šoku z prezidentova duševního stavu. Své pocity měl tlumočit lídrům EU, což potvrdilo pět evropských diplomatů obeznámených s průběhem rozhovoru. Podle jednoho z nich působil slovenský premiér traumatizovaně a šéfa Bílého domu popsal jako někoho, kdo přišel o rozum.
Na summitu v Bruselu měl Fico označit Trumpa za nebezpečného. Portál Politico považuje tato vyjádření za mimořádně závažná, protože premiér dlouhodobě patří k protrumpovským politikům. Robert Fico ani po týdnu od návratu nesvolal tiskovou konferenci. Odmítá odpovědět na otázku, zda ho rozhovor vystrašil, a tvrdí, že o své cestě do USA s Andrejem Dankem nikdy nediskutoval.