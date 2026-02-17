Zatímco hlava státu volá po jaderných zbraních na obranu, polská vláda reaguje na tento návrh opatrně.
Polský prezident Karol Nawrocki navrhuje, aby země vzhledem k hrozbě ze strany Ruska spustila svůj vlastní jaderný program. V rozhovoru pro stanici Polsatnews uvedl, že Polsko se musí vydat cestou k vlastní jaderné kapacitě, přičemž zdůraznil potřebu respektovat mezinárodní předpisy. Nawrocki jako hlavní velitel ozbrojených sil argumentuje polohou země, která přímo sousedí s válčící Ukrajinou i s ruským spojencem – Běloruskem.
Zatímco prezident volá po vlastním jaderném arzenálu, představitelé vlády volí zdrženlivější tón. Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil téma jaderných zbraní za mimořádně citlivé. Ačkoli podporuje domácí výzkum a vývoj, doporučuje spíše jednat než veřejně deklarovat plány.
Ministr zahraničních věcí Radoslav Sikorski se jednoznačně vyjádřil proti zapojení do společného evropského jaderného mechanismu. Připomněl, že Polsko podepsalo Dohodu o nešíření jaderných zbraní, která ho v této oblasti zavazuje.
Nawrocki svou iniciativou zachází dále než jeho předchůdce Andrzej Duda. Ten v roce 2024 deklaroval připravenost Polska hostit americké jaderné zbraně v rámci programu NATO. Nawrocki však nyní otevírá otázku vlastního, nezávislého polského programu. Na otázku o možné agresivní reakci Moskvy odpověděl, že Rusko dokáže reagovat agresivně prakticky na cokoliv.