Po vzoru Austrálie nyní připravují legislativu omezující přístup dětí na sociální sítě i další evropské a asijské státy.
Všechno začalo, když v Austrálii koncem loňského roku vstoupil v platnost zákon zakazující přístup na platformy uživatelům mladším 16 let. Stala se tak první zemí na světě, která zakázala sociální média pro děti mladší 16 let. Informuje o tom Reuters.
Velká Británie aktuálně zvažuje zavedení totožného zákazu pro děti do 16 let. Britská vláda se chce navíc zaměřit i na AI chatboty a omezení VPN služeb, přes které by nezletilí mohli zákazy obcházet.
K razantním krokům již přistoupila Francie. Tamní Národní shromáždění letos v lednu schválilo návrh zákona zakazující používání sociálních sítí dětem do 15 let. Dánsko plánuje blokaci do 15 let s možností omezených rodičovských výjimek. Zákaz pro nezletilé do 16 let spojený s přísným ověřováním věku chystá také Španělsko.
Mírnější cestu zvolila Itálie, kde děti do 14 let potřebují k založení účtu prokazatelný souhlas rodičů. Podobný systém pro mládež od 13 do 16 let zavádí Německo a podle vládních zdrojů má k regulacím blízko i Řecko.
K regulacím se připojuje i Asie
K přísným regulacím se připojily i asijské státy. Čínský úřad pro regulaci kyberprostoru zavedl takzvaný „režim pro nezletilé,“ který vyžaduje omezení přímo na úrovni samotných zařízení a specifická pravidla pro jednotlivé aplikace.
Hlavní ekonomický poradce Indie navíc letos v lednu vyzval k zavedení věkových omezení na sociálních sítích. Tyto platformy označil za „predátorské“ kvůli tomu, jakým způsobem udržují uživatele neustále online.