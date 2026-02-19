Prezident Petr Pavel jmenuje Igora Červeného (Motoristé sobě) ministrem životního prostředí. Dojde k tomu v pondělí 23. února.
Hlava státu se s poslancem za Motoristy sešla ve čtvrtek dopoledne.
„Neslo se to ve velmi přátelské atmosféře. Já jsem mu zodpověděl dotazy, které mi pokládal. Teď mi nepřísluší je konkretizovat a ani bych to nechtěl dělat, to ať sdělí pan prezident, když bude chtít,“ uvedl Červený po schůzce s prezidentem.
„Prezident si vyslechl jeho představu o řízení resortu a jeho názory na agendy ministerstva. Během schůzky otevřeli otázku přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy, tematiku klimatické změny a připravenosti na ni, řešili také nutnost široké komunikace s veřejností při vyhlašování velkoplošných chráněných území,“ uvedl Pražský hrad.
Politici mimo jiné diskutovali i o prosazování změn v evropské legislativě a o systémech obchodování s emisními povolenkami ETS1 a ETS2. „Prezident apeloval na kandidáta, aby při prosazování zájmů vycházel z řádných analýz a zohledňoval možnosti a efektivitu vyjednávání na unijní půdě,“ dodává Hrad.
Tématem bylo i řešení střetu zájmů, jelikož je Červený majitelem menšího podílu ve firmě Extreme BFG Cast, která se zabývá natáčením podcastů.