Do Maďarska a na Slovensko neproudí ropa přes ropovod Družba od 27. ledna.
Maďarsko bude blokovat půjčku Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur, dokud nebude obnoven tranzit ruské ropy přes ropovod Družba. V pátek večer to na sociální síti X oznámili maďarský premiér Viktor Orbán a ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó.
„Pokud Ukrajina blokuje ropovod Družba, Maďarsko bude blokovat ukrajinskou válečnou půjčku ve výši 90 miliard eur. Nenecháme se vydírat,“ napsal Orbán.
Podle Szijjártóa Kyjev porušuje asociační dohodu mezi EU a Ukrajinou a nedodržuje své závazky vůči Unii. „Ukrajina vydírá Maďarsko tím, že v koordinaci s Bruselem a maďarskou opozicí zastavila tranzit ropy, aby způsobila výpadky dodávek v Maďarsku a zvýšila ceny paliv před (parlamentními) volbami,“ tvrdí ministr.
Orbán a slovenský premiér Robert Fico podezírají Kyjev z politického „vydírání“
Do Maďarska a na Slovensko neproudí ropa přes ropovod Družba od 27. ledna. Důvodem má být ruský útok na zařízení ropovodu ve městě Brody v Lvovské oblasti.
Orbán a slovenský premiér Robert Fico podezírají Kyjev z politického „vydírání“ Maďarska, které se staví proti vstupu Ukrajiny do EU. Slovenská vláda přitom ve středu vyhlásila stav ropné nouze a pohrozila odvetnými opatřeními, pokud se tranzit neobnoví, připomíná agentura AFP.
Evropský parlament schválil půjčku EU pro Ukrajinu na roky 2026 a 2027 už 11. února. Mechanismus posílené spolupráce umožňuje Slovensku, Česku a Maďarsku nezapojit se do této iniciativy. Před vyplacením finančních prostředků je ještě potřebné konečné schválení Radou EU, složenou z ministrů členských států. Tento krok se původně považoval za formalitu, podle agentury DPA však bylo konečné hlasování odloženo.