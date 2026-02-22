Opatření měla preventivní charakter a byla zaměřena na zajištění ochrany polského vzdušného prostoru, zejména v oblastech u hranic s Ukrajinou.
Polsko nasadilo stíhačky a aktivovalo nejvyšší stupeň pohotovosti svých protivzdušných systémů po ruských raketových a dronových útocích na Ukrajinu, uvedly ozbrojené síly země.
K narušení polského vzdušného prostoru nedošlo
Opatření byla preventivní s cílem zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru, zejména v oblastech sousedících s Ukrajinou, uvedla polská armáda. „Nasadila se dvojice stíhaček a letadlo včasného varování. Aktivoval se také nejvyšší stupeň pohotovosti pro pozemní systémy protivzdušné obrany a radiolokační systémy,“ uvedlo velení na platformě X.
Dočasně se zastavil provoz na letišti v Lublinu a Rzeszowě, aby se uvolnil vzdušný prostor pro vojenské letectvo, vysvětlila Polská agentura pro letecké navigační služby. Po návratu stíhaček na základnu a spuštění běžného provozu systémů protivzdušné obrany se lety obnovily. Podle armády nedošlo k žádnému narušení polského vzdušného prostoru.
Operační velení poděkovalo velitelství vzdušných sil NATO, stejně jako leteckým silám Německa a Nizozemska, za pomoc při operaci. Ukrajinské úřady informovaly o rozsáhlém nočním ruském útoku na Kyjev, přičemž v několika oblastech byl vyhlášen poplach.