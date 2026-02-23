Za přeposílání a tvoření nudes s pomocí AI můžeš jít nově až na pět let do vězení

Do vězení můžeš jít až na pět let za přeposílání nebo šíření nudes po internetu, výrobu deepfake porna a nahých fotek osob, které ti k tomu nedaly souhlas. Zákon se týká i parodických deepfake videí politiků.
Nový trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie
Nový trestný čin postihne toho, kdo „vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, učiní veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá osobu, o které ví, že k takovému zobrazení nebo využití nedala souhlas.“
To zahrnuje jak přeposílání nudes, které ti někdo poslal jen pro tvoje oči, tak také tvorbu AI nudes, deepfake porno videí konkrétních osob, ale taky třeba erotických zvukových nahrávek za využití hlasu někoho, kdo ti to nedovolil.
Zákon vešel v platnost prvního ledna.
Za šíření nudes na Redditu až tři roky
„Pachateli za takové jednání hrozí až dva roky vězení, zákaz činnosti či propadnutí věci. Bude-li shledána i některá z podmínek podmiňujících použití vyšší trestní sazby, může se trest odnětí svobody zvýšit. Až tři roky odnětí svobody hrozí např. tam, kde pachatel trestný čin spáchá tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. To by naplňovalo třeba vystavení pornografického deepfake na volně přístupné webové stránce. V těch nejzávažnějších případech, jako je spáchání činu jako člen přeshraniční organizované skupiny, hrozí dokonce pětileté vězení,“ uvádí právní kancelář Rowan Legal.
Právě šíření nudes se v minulém roce stalo velkým tématem, když novináři začali infiltrovat skupiny na Redditu, kde se bez svolení šířily nahé fotky žen, které je poslaly svým partnerům, případně fotky, které vznikly tajně bez jakéhokoliv souhlasu. Takové subreddity mají desetitisíce členů. Nový zákon, který aktuálně už platí, proto pomůže obětem lépe se bránit.
Ať je v bikinách, od krve a brečí
Deepfake porno je potom poměrně novým problémem. Největší rozruch způsobila platforma X s AI Grok. Ta sice nepovoluje tvorbu fotek úplně nahých lidí, je ale možné například napromptovat fotografii reálné osoby v „co nejmenších, nejtenčích a nejprůsvitnějších bikinách“. Aféra s AI Grok začala právě tímto. Uživatelé tvořili například fotografie Eleven ze Stranger Things, na kterých má tehdy dvanáctiletá Millie Bobby Brown na sobě jen bikini s obrázky banánů. Musk, ve snaze udělat si ze situace legraci, zveřejnil AI vygenerovanou fotku sebe v bikinách.
Uživatelé ale nezůstali u plavek. Rychle začali tvořit násilný sexualizovaný obsah, kde jsou nahé ženy svázané, mají na sobě modřiny a krev a pláčou, uvádí deník The Guardian. Majitel platformy Elon Musk na prosby o zablokování takových funkcí reagoval jejich zpoplatněním. Násilné obrázky svých kamarádek, příbuzných nebo celebrit si tedy uživatelé mohli vytvořit i nadále. Za osm dolarů na měsíc.
Zákon nově myslí také na deepfaky, které nemají sexualizovanou tématiku. U těch ale musí mít pachatel cíl oběť poškodit. To v případě pornografických deepfake neplatí a trestná je jejich výroba i šíření bez závislosti na motivaci.
„Praktickým příkladem může být falešné video zaměstnance, který údajně porušuje pracovní kázeň, nebo upravený záznam politika pronášejícího nepravdivé výroky,“ uvádí Rowan Legal.
I v tomto případě hrozí pachateli dvouletý trest odnětí svobody či zákaz činnosti. U závažnějších činů, jako je také sdílení takového materiálu na internetu či získání výraznějšího majetkového či jiného prospěchu, může být trest odnětí svobody zvýšen až na tři nebo pět let.