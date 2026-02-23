Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Valentina Mihely
dnes 23. února 2026 v 8:03
Čas čtení 2:00

Za přeposílání a tvoření nudes s pomocí AI můžeš jít nově až na pět let do vězení

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Za přeposílání a tvoření nudes s pomocí AI můžeš jít nově až na pět let do vězení
Zdroj: Unsplash/Julia Taubitz, freestocks

Do vězení můžeš jít až na pět let za přeposílání nebo šíření nudes po internetu, výrobu deepfake porna a nahých fotek osob, které ti k tomu nedaly souhlas. Zákon se týká i parodických deepfake videí politiků.

Nový trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie

Nový trestný čin postihne toho, kdo „vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, učiní veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá osobu, o které ví, že k takovému zobrazení nebo využití nedala souhlas.“

To zahrnuje jak přeposílání nudes, které ti někdo poslal jen pro tvoje oči, tak také tvorbu AI nudes, deepfake porno videí konkrétních osob, ale taky třeba erotických zvukových nahrávek za využití hlasu někoho, kdo ti to nedovolil.

Zákon vešel v platnost prvního ledna.

Za šíření nudes na Redditu až tři roky

„Pachateli za takové jednání hrozí až dva roky vězení, zákaz činnosti či propadnutí věci. Bude-li shledána i některá z podmínek podmiňujících použití vyšší trestní sazby, může se trest odnětí svobody zvýšit. Až tři roky odnětí svobody hrozí např. tam, kde pachatel trestný čin spáchá tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. To by naplňovalo třeba vystavení pornografického deepfake na volně přístupné webové stránce. V těch nejzávažnějších případech, jako je spáchání činu jako člen přeshraniční organizované skupiny, hrozí dokonce pětileté vězení,“ uvádí právní kancelář Rowan Legal.

18. února 2026 v 10:00 Čas čtení 5:16 Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz

Právě šíření nudes se v minulém roce stalo velkým tématem, když novináři začali infiltrovat skupiny na Redditu, kde se bez svolení šířily nahé fotky žen, které je poslaly svým partnerům, případně fotky, které vznikly tajně bez jakéhokoliv souhlasu. Takové subreddity mají desetitisíce členů. Nový zákon, který aktuálně už platí, proto pomůže obětem lépe se bránit.

Ať je v bikinách, od krve a brečí

Deepfake porno je potom poměrně novým problémem. Největší rozruch způsobila platforma X s AI Grok. Ta sice nepovoluje tvorbu fotek úplně nahých lidí, je ale možné například napromptovat fotografii reálné osoby v „co nejmenších, nejtenčích a nejprůsvitnějších bikinách“. Aféra s AI Grok začala právě tímto. Uživatelé tvořili například fotografie Eleven ze Stranger Things, na kterých má tehdy dvanáctiletá Millie Bobby Brown na sobě jen bikini s obrázky banánů. Musk, ve snaze udělat si ze situace legraci, zveřejnil AI vygenerovanou fotku sebe v bikinách.

Elon Musk zveřejnil příspěvek, ve kterém zlehčuje tvorbu nekonsenzuálních sexualizovaných fotografií
Elon Musk zveřejnil příspěvek, ve kterém zlehčuje tvorbu nekonsenzuálních sexualizovaných fotografií Zdroj: X / Elon Musk

Uživatelé ale nezůstali u plavek. Rychle začali tvořit násilný sexualizovaný obsah, kde jsou nahé ženy svázané, mají na sobě modřiny a krev a pláčou, uvádí deník The Guardian. Majitel platformy Elon Musk na prosby o zablokování takových funkcí reagoval jejich zpoplatněním. Násilné obrázky svých kamarádek, příbuzných nebo celebrit si tedy uživatelé mohli vytvořit i nadále. Za osm dolarů na měsíc.

8. ledna 2026 v 11:32 Čas čtení 2:37 KOMENTÁŘ: Jak Musk vytvořil legální nástroj pro ničení životů. Neviňme algoritmus, ale predátory KOMENTÁŘ: Jak Musk vytvořil legální nástroj pro ničení životů. Neviňme algoritmus, ale predátory

Zákon nově myslí také na deepfaky, které nemají sexualizovanou tématiku. U těch ale musí mít pachatel cíl oběť poškodit. To v případě pornografických deepfake neplatí a trestná je jejich výroba i šíření bez závislosti na motivaci.

„Praktickým příkladem může být falešné video zaměstnance, který údajně porušuje pracovní kázeň, nebo upravený záznam politika pronášejícího nepravdivé výroky,“ uvádí Rowan Legal.

I v tomto případě hrozí pachateli dvouletý trest odnětí svobody či zákaz činnosti. U závažnějších činů, jako je také sdílení takového materiálu na internetu či získání výraznějšího majetkového či jiného prospěchu, může být trest odnětí svobody zvýšen až na tři nebo pět let.

15. února 2026 v 12:03 Čas čtení 1:28 České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
21. února 2026 v 13:22 Čas čtení 0:45 Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
13. února 2026 v 7:13 Čas čtení 0:47 V Rusku zablokovali komunikační aplikaci Whatsapp. Úřady zveřejnily důvody V Rusku zablokovali komunikační aplikaci Whatsapp. Úřady zveřejnily důvody
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Technologie Elon Musk Umělá inteligence (AI)
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
14
včera v 14:48
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
včera v 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
před 2 dny
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
před 2 dny
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
včera v 10:32
PŘEDPOVĚĎ: Česko se konečně dočká oteplení. Podívej se, kolik stupňů bude příští týden
PŘEDPOVĚĎ: Česko se konečně dočká oteplení. Podívej se, kolik stupňů bude příští týden
14
včera v 14:48
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
před 2 dny
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
včera v 10:32
PŘEDPOVĚĎ: Česko se konečně dočká oteplení. Podívej se, kolik stupňů bude příští týden
PŘEDPOVĚĎ: Česko se konečně dočká oteplení. Podívej se, kolik stupňů bude příští týden
včera v 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
včera v 13:06
V Česku se šíří nový podvod na WhatsAppu. Falešné hlasování může lidi připravit o desetitisíce korun
V Česku se šíří nový podvod na WhatsAppu. Falešné hlasování může lidi připravit o desetitisíce korun
před 2 dny
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
14
včera v 14:48
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
19. 2. 2026 9:43
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
9
15. 2. 2026 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
před 3 dny
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Lifestyle news
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
před 2 hodinami
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44 5
Štve tě AI v prohlížeči? Firefox vydává update, kde si ji budeš moct zablokovat
včera v 15:06
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
včera v 13:34
Tvůj profil nezemře s tebou: Meta patentovala AI pro správu profilů mrtvých uživatelů a uživatelek
včera v 11:11
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
včera v 08:19
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
před 2 dny
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
před 2 dny
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
před 2 dny
Technologie Všechno
AI podle jediné fotky pozná tvoje budoucí zaměstnání i výšku tvého platu, říká nová studie
16. 2. 2026 18:51
AI podle jediné fotky pozná tvoje budoucí zaměstnání i výšku tvého platu, říká nová studie
Předpověď, jak si povedeš na trhu práce, kde budeš pracovat, jak často změníš práci a kolik peněz si vyděláš, z pouhé fotky tvého obličeje? Zní to jako sci-fi, ale je to realita. I to už dnes dokáže umělá inteligence, ukazuje studie.
Toto je 17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu. Na co si dát v roce 2026 pozor?
16. 2. 2026 17:16
Toto je 17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu. Na co si dát v roce 2026 pozor?
Evropská komise vyšetřuje Muskovu síť X. Důvodem jsou nahé fotky žen a dětí generované AI
26. 1. 2026 14:52
Evropská komise vyšetřuje Muskovu síť X. Důvodem jsou nahé fotky žen a dětí generované AI
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
15. 2. 2026 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
V Rusku zablokovali komunikační aplikaci Whatsapp. Úřady zveřejnily důvody
13. 2. 2026 7:13
V Rusku zablokovali komunikační aplikaci Whatsapp. Úřady zveřejnily důvody
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
31. 1. 2026 18:00
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Česko Všechno
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
včera v 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
před 2 dny
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
včera v 13:06
V Česku se šíří nový podvod na WhatsAppu. Falešné hlasování může lidi připravit o desetitisíce korun
Politika Všechno
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
před 3 dny
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
1
15. 2. 2026 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
17. 2. 2026 9:58
Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse