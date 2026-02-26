Washington prověřuje okolnosti incidentu, zatímco Moskva mluví o provokaci ze strany Spojených států.
Kubánská vláda ve středu večer místního času oznámila, že členové posádky motorového člunu registrovaného v americkém státě Florida, kteří začali střílet na její vojáky, byli ozbrojení Kubánci žijící v USA. Tyto osoby se údajně pokoušely proniknout na ostrov a rozpoutat terorismus.
Mrtví a zranění po zásahu
Ministerstvo vnitra ve středu informovalo, že kubánská pobřežní stráž při přestřelce se zmíněným člunem zastřelila čtyři lidi. Posádka člunu začala na blížící se pobřežní stráž údajně střílet v blízkosti ostrova. Podle rezortu utrpělo zranění dalších šest lidí, kteří byli evakuováni a byla jim poskytnuta lékařská pomoc.
Kubánská vláda uvedla, že většina z deseti osob, které se na lodi nacházely, „má známou historii trestní a násilné činnosti“. Celkově dosud identifikovala sedm osob z posádky. Dvě z nich jsou Amijail Sánchez González a Leordan Enrique Cruz Gómez, které kubánské orgány hledají „v souvislosti s teroristickými činy“. Havana uvedla, že zatkla i Duniela Hernándeze Santose. Podle vlády byl „vyslán ze Spojených států, aby zajistil přijetí ozbrojených osob, a v současnosti se přiznal ke svým činům“.
Vláda Kuby dodala, že podrobnosti o pasažérech na člunu získala od podezřelých osob, které zadržela po přestřelce. Agentuře AP se tyto informace nepodařilo bezprostředně ověřit.
Agentura AFP uvádí, že na palubě lodi byly nalezeny útočné pušky, ruční střelné zbraně, zápalné lahve a jiné vojenské vybavení.
USA a Rusko reagují
Americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio ještě předtím potvrdil, že Washington se snaží zjistit další podrobnosti. „Naše závěry nebudeme zakládat na tom, co nám řekla (Kuba), a jsem si velmi jistý, že se dozvíme celý příběh o tom, co se tu stalo... Jakmile sebereme více informací, budeme připraveni přiměřeně reagovat,“ uvedl Rubio.
Incident s americkým člunem, který vtrhl do teritoriálních vod Kuby, je agresivní provokací Washingtonu s „cílem eskalace situace a detonace konfliktu“, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová. „Agresivní provokace Spojených států, jejímž cílem je eskalace situace a detonace konfliktu,“ cituje slova mluvčí ruská státní agentura TASS.