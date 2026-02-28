Írán hlásí smrt dvou klíčových generálů. Zahynout měli ministr obrany i velitel gard

Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o největší ztrátu pro Teherán od smrti Kásima Solejmáního.
Izraelské sobotní útoky pravděpodobně připravily o život dva nejvýše postavené muže íránské obrany. Agentura Reuters s odvoláním na tři nezávislé zdroje informovala, že při operaci zahynuli velitel pozemních sil Revolučních gard (IRGC) Mohammad Pakpúr a ministr obrany Azíz Nasírzáde.
Izraelská armáda během masivních náletů cílila na klíčové postavy íránského režimu. Zdroje obeznámené s operací uvádějí, že generál Mohammad Pakpúr velel elitním pozemním jednotkám IRGC a zodpovídal za klíčové operace gard, a Azíz Nasírzáde jako ministr obrany koordinoval vojenskou strategii a jaderný program země.
Ačkoli západní a regionální zdroje oba lídry považují za mrtvé, oficiální íránská místa zatím zprávu nepotvrdila. Ztráta těchto dvou mužů by však znamenala nejtvrdší úder pro íránskou vojenskou hierarchii od likvidace Kásema Solejmáního v roce 2020.
