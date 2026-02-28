AKTUÁLNĚ: Írán útočí na vojenská zařízení USA v Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech

Výbuchy hlásí v Dauhá, Abú Zabí i Manámě.
Írán v reakci na údery Spojených států a Izraele útočí na americká vojenská zařízení v Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech (SAE). Výbuchy hlásí v Dauhá, Abú Zabí i Manámě.
Zprávu budeme aktualizovat...
