Sledujeme dění v Íránu a na celém Blízkém východě po útoku Izraele a USA.
-
Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí je podle íránských médií mrtvý, spolu s jeho zetěm, snachou a vnoučetem. Během operace měly Izrael a USA zabít přibližně 40 vysoce postavených představitelů íránského režimu. Cílem operace má být zastavení íránského jaderného programu a oslabení režimu.
- Íránské Revoluční gardy v neděli v reakci na potvrzení smrti nejvyššího duchovního lídra ajatolláha Alího Chameneího oznámily, že proti Izraeli a základnám USA spustí „nejzuřivější“ operaci v historii. „Nejzuřivější útočná operace v dějinách ozbrojených sil Íránské islámské republiky začne každou chvíli,“ uvedly gardy na platformě Telegram.
-
Írán bude po smrti nejvyššího duchovního vůdce dočasně vést triumvirát, jehož členy budou prezident, šéf soudnictví a právní expert z Rady dohlížitelů vybraný radou pro určování zájmů režimu. Vytvoření takové přechodné rady je zakotveno v ústavě Íránské islámské republiky.
- Spojené státy udeří na Írán „silou, jakou ještě nikdy předtím neviděly“, pokud se islámská republika pokusí o odvetu za americko-izraelské údery.
- V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další výbuchy. Vzdušný prostor nejen nad Spojenými arabskými emiráty je do odvolání uzavřený, zrušilo se přes 1 500 letů.
- Írán, Izrael i Spojené arabské emiráty hlásí oběti na životech civilistů.
- České i slovenské ministerstvo zahraničních věcí doporučuje necestovat na Blízký východ, zejména do zemí Bahrajn, Izrael, Írán, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Omán. Pro české občany, kteří se tam již nacházejí, připravuje repatriační lety.
15:10 – Nejkrvavější íránský útok na izraelském území od začátku konfliktu.
14:59 – Kuvajt hlásí první oběť po íránských útocích, uvádí BBC s odkazem na místní média. Dalších 32 lidí bylo zraněno. Kuvajtské letectvo podle tamního ministerstva obrany zachytilo a zničilo téměř stovku balistických raket a bezmála 300 íránských dronů.
14:52 – Mezinárodní letiště v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Dhabí zasáhl íránský dron. Padající sutiny usmrtili jednoho člověka a dalších sedm zranily, píše BBC.
Dron dopadl i na mezinárodní letiště v Dubaji, které je nejrušnějším letištěm světa z hlediska osobní dopravy. Úřady hlásí čtyři zraněné zaměstnance.
Vzdušný prostor nad Spojenými arabskými emiráty je do odvolání uzavřený a tisíce letů musely být zrušené, jde o jedno z nejzávažnějších narušení celosvětové dopravy od koronavirové pandemie.
14:42 – Během dopoledne se v britských médiích objevovaly zprávy o střelných raketách dopadajících na území ostrova Kypr ve Středozemním moři. Kyperský prezident Nikos Christodoulides i mluvčí kyperské vlády to však později popřeli se slovy, že „neexistuje žádný náznak, že by zemi hrozila hrozba“. (BBC)
14:30 – Čína „důrazně odsuzuje“ zabití íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího a vyzývá k „okamžitému zastavení vojenských operací“ USA a Izraele.
Zabití Chameneího bylo podle čínského ministerstva zahraničí „vážným porušením íránské suverenity a bezpečnosti, pošlapáním cílů a principů Charty OSN a základních norem mezinárodních vztahů,“ cituje prohlášení The Guardian s odkazem na agenturu AFP.
14:03 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vydalo sérii doporučení pro české občany, kteří se momentálně nacházejí na Blízkém východě.
Doporučuje:
- průběžně sledovat informace a řídit se pokyny místních orgánů
- vyhýbat se místům s vysokou koncentrací lidí
- nepohybovat se v okolí vládních budov, vojenských objektů a strategické infrastruktury
- mít u sebe platné doklady totožnosti a informovat blízké o místě svého pobytu
- provést registraci v systému DROZD
K registraci v systému DROZD a volání na nonstop krizovou linku v případě nouze vybízí i premiér Andrej Babiš.
13:38 – Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen upozornila na riziko nestability, „která by mohla region uvrhnout do spirály násilí“. V příspěvku na síti X uvedla, že „s odchodem Chameneího se pro íránský lid znovu objevila naděje“.
„Musíme zajistit, aby si budoucnost mohli nárokovat a utvářet sami,“ dodala o íránském lidu.
13:12 – V oblasti Blízkého východu se aktuálně nacházejí tisíce českých občanů, Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) organizuje krizový štáb kvůli jejich repatriacím.
Jak řekl ministr zahraničí Petr Macinka v neděli odpoledne v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi, do systému DROZD se ve Spojených arabských emirátech zaregistrovaly tři a půl tisíce Čechů a Češek, v Ománu 900 lidí, v Jordánsku a Izraeli stovky a desítky v dalších zemích.
Macinka oznámil, že Česká republika pro má pro své občany připravená repatriační letadla. V neděli v 15 hodin se sejde krizový štáb MZV a bude řešit situaci na Blízkém východě.
13:00 – Česká republika je podle premiéra Andreje Babiše připravena dostat Čechy a Češky z Izraele zpátky do vlasti.
Letecký prostor nad Izraelem je však uzavřený, dostávali by se domů skrze Egypt. „Jsme připraveni okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro naše občany v Izraeli, pokud by se rozhodli odcestovat a museli se přesunout autobusem,“ napsal Babiš na X.
„V současné chvíli jsou v systému DROZD registrováni tři čeští občané, kteří se pohybují na území Íránu,“ uvedlo v sobotu MZV. Podle nejnovějších informací se jednomu z nich podařilo dostat z Íránu do Turecka, s dalšími jsou v kontaktu a nacházejí se v bezpečí.
12:51 – Ruský prezident Vladimir Putin odsoudil útok na Írán.
V neděli v prohlášení zveřejněném na webové stránce Kremlu uvedl, že „atentát“ na nejvyššího vůdce Íránské islámské republiky Alího Chameneího a členy jeho rodiny byl spáchán „v cynickém rozporu se všemi normami lidské morálky a mezinárodního práva.“
Íránskému prezidentovi Masudu Pezeškijánovi i celému íránskému lidu zároveň vyjádřil soustrast v souvislosti s Chameneího úmrtím.
Írán a Rusko si navzájem pomáhají, dodávají si zbraňové systémy a technologie a jejich strategické partnerství se v posledních letech výrazně prohlubuje. Země pojí také odmítavý postoj vůči vlivu Spojených států a jejich spojenců na mezinárodní politické scéně.
12:40 – Roli nejvyššího vůdce Íránu zastane dočasná rada vedení. Než se vybere nástupce za zabitého Alího Chameneího, v čele bude íránský prezident Masúd Pezeškján spolu s předsedou Nejvyššího soudu Gholamhosseinem Mohseni Ejeiem, které právě doplnil ajatolláh Alireza Arafi. (The Guardian)
12:29 – Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve videu na síti X vyzval íránský lid ke svržení režimu. To samé udělal i americký prezident Donald Trump.
„Očané Íránu, nenechte si ujít tuto příležitost. Toto je příležitost, která se naskytne jen jednou za generaci,“ apeloval Netanyahu. „Neseďte nečinně, protože váš okamžik brzy přijde,“ pokračoval s tím, že „vaše utrpení a oběti nebudou marné. Pomoc, po které jste toužili, nyní přišla.“
Íránskému lidu vzkázal, aby „vyšly do ulic po milionech, dokončili práci, svrhli režim teroru, který ztrpčoval životy“. Uvedl, že „nyní nastal čas sjednotit se pro historickou misi“.
Trump vyzval Íránce k převratu již v sobotu. Na síti Truth Social zveřejnil osmiminutové video, ve kterém jim vzkázal: „toto bude pravděpodobně vaše jediná šance po generace“.
12:05 – Mnoho vzdušných prostorů nad Blízkým východem zůstává z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Na sedmi tamějších letištích v neděli dopoledne zrušili více než 3 400 letů.
11:47 – Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Kaja Kallas v příspěvku na síti X označila smrt Alího Chameneího za „určující okamžik v dějinách Íránu“. Otevírá se podle ní cesta k Íránu, „který jeho obyvatelé budou mít větší svobodu utvářet“.
11:30 – Izraelské obranné síly na svém oficiálním účtu na síti X zveřejnily video z „posledních okamžiků zničení velitelství íránského teroristického režimu v centru Teheránu“.
Informovaly také o zabití íránského náčelníka štábu ozbrojených sil Abdolrahima Musávího, dalších sedmi členů nejvyššího vedení íránských bezpečnostních složek v Teheránu a 40 vysoko postavených armádních velitelů.
11:15 – Státy Perského zálivu Katar, Kuvajt a Bahrajn hlásí úspěšné odrážení íránských raketových střel a dronů. (The Guardian)
11:00 – Íránský prezident Massoud Pesekian v prohlášení, které v neděli odvysílala státní televize, řekl, že zabití Chameneího je „vyhlášením války muslimům". Podle jeho slov je legitimní povinnost a právo Íránu se pomstít „strůjci tohoto historického zločinu". (euronews)
10:45 – Premiér Andrej Babiš na pondělí ráno svolal Bezpečnostní radu státu.
„Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní situaci v České republice, možnosti případné repatriace našich občanů a také připravenost státu, IZS, AČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj,“ napsal v příspěvku na síti X. „Bezpečnost občanů České republiky je naší prioritou,“ dodal.
10:40 – Odlety z pražského Letiště Václava Havla se ruší ve velkém.
„Pro dnešní den evidujeme prozatím 32 zrušených letů, všechny do destinací na Blízkém východě,“ informuje letiště na síti X. „Nadále prosíme cestující, aby vyčkali na informace od svých leteckých dopravců,“ apeluje.
V Dubaji od soboty až do odvolání zůstává pozastavený provoz obou letišť, Mezinárodního letiště v Dubaji (DXB) i Mezinárodního letiště Dubai World Central – Al Maktoum (DWC).
10:32 – Izraelské obranné síly v prohlášení na síti X uvedly, že zahájily „širokou vlnu úderů na cíle íránského teroristického režimu v srdci Teheránu“.
Ačkoli Izrael podle svých slov cílí na vojenské objekty v Íránu, objevují se zprávy o vysokém počtu obětí na životech civilistů. Íránský velvyslanec při OSN Amir Saeid Iravani na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti obvinil Izrael a USA z úmyslného útoku na civilní čtvrti v několika městech, informuje The Guardian.
10:00 – Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) „z důvodu eskalace konfliktu s Íránem“ doporučuje občanům České republiky cestovat do zemí Blízkého východu „jen ve zcela nezbytných případech“. Varování vydalo před cestami do Bahrajnu, Izraele, Íránu, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Ománu.
„Pokud se tam nacházíte, dbejte zvýšené opatrnosti. Doporučujeme sledovat místní média a dbát pokynů a doporučení bezpečnostních složek,“ uvádí MZV.
MZV doporučuje všem cestovatelům*cestovatelkám zaregistrovat se v systému DROZD. Ten poskytuje aktuální upozornění k cestám a v případě mimořádných událostí zastupitelskému úřadu napomáhá organizovat pomoc českým občanům.
9:45 – Izrael hlásí první oběť. Žena zemřela v sobotu v noci po zásahu íránské balistické střely na bytový dům, kde bydlela, v rezidenční čtvrti v Tel Avivu. V neděli ráno buldozery na místě odklízejí trosky. (BBC)
9:34 – Dva drony zasáhly obchodní přístav Duqm v Ománu. Zranily jednoho pracovníka, kterému byla poskytnuta lékařská péče. Omán útok odsoudil, informuje ománská tisková agentura.
Americké velvyslanectví v Ománu v prohlášení radí svým tamějším zaměstnancům i všem občanům v zemi, aby se „ukryli“ kvůli „probíhající aktivitě“ mimo hlavní město Muscat. Doporučilo jim, aby „našli bezpečné místo ve svém bydlišti nebo v jiné bezpečné budově. Mějte zásoby jídla, vody, léků a dalších nezbytných věcí,“ zní v prohlášení.
9:12 – V Pákistánu se konají proíránská shromáždění, neobešla se bez mrtvých.
Stovky demonstrantů se pokusily vtrhnout do budovy amerického konzulátu v přístavním městě Karáčí. Nejméně 25 lidí bylo při incidentu zraněno a osm mrtvých těl převezly záchranné složky do místních civilních nemocnic, uvádí The Guardian s odkazem na agenturu AFP.
Měli převážně střelná zranění, někteří z nich kritická, devátý člověk jim podlehl v nemocnici a je možné, že počet obětí bude dále narůstat.
Protestující jsou menšinovými šíity v převážně sunnitsky muslimské zemi. Složky je nakonec rozehnaly.
9:00 – Mnozí turisté strávili noc v parkovacích domech a sklepech budov v Dubaji v důsledku zvýšených bezpečnostních opatření.
Úřady jim poskytly matrace pro dočasné přenocování a zajistily distribuci jídla a vody prostřednictvím organizovaných zásobovacích stanovišť.
Návštěvníkům doporučili, aby se nepřibližovali k hotelovým bazénům, a koupání v moři momentálně nepřichází v úvahu. Po raketových útocích byly pláže uzavřeny a velká část města se prakticky vyprázdnila.
Russian tourists spent the night in Dubai in parking lots and basements— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026
Vacationers were given mattresses, and food and water carts were organized.
Tourists are asked not to go near the hotel pools, and swimming in the sea can be forgotten — after the missile strikes, the… pic.twitter.com/OBI4KciEZR
8:52 – Mezinárodní agentura pro atomovou energii svolala na pondělí mimořádné zasedání Rady guvernérů, které se bude věnovat situaci po vojenských úderech Spojených států a Izraele na Írán. O svolání zasedání požádalo Rusko, informovala v neděli agentura AFP.
Rusko v sobotu ostře odsoudilo útoky USA a Izraele na Írán jako předem „promyšlenou a nevyprovokovanou agresi“ a označilo je za porušení mezinárodního práva a ohrožení míru a stability na Blízkém východě.
8:30 – Útok na dívčí školu si vyžádal nejméně 148 obětí, tvrdí Írán.
Počet obětí americko-izraelského útoku na dívčí základní školu v íránské provincii Hormozgán stoupl v neděli na nejméně 148, přičemž 95 dalších lidí utrpělo zranění, uvedla íránská tisková agentura Tasním.
Podle íránských médií škola v jihoíránském městě Mínáb v provincii Hormozgán utrpěla zásah během koordinovaných útoků Spojených států a Izraele na Írán. Předpokládá se, že v době útoku se v ní nacházelo 170 žaček.
Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání na půdě Rady bezpečnosti OSN uvedl, že při úderu na školu zahynulo více než 100 dětí a počet civilních obětí stále roste. (Guardian)
8:22 – Írán přišel o další vysoce postavené představitele armády. Při sobotních útocích Spojených států a Izraele zahynuli ministr obrany Azíz Nasirzádeh a náčelník generálního štábu ozbrojených sil generálporučík Abdolrahím Músáví, potvrdila íránská státní média.
Teherán už dříve potvrdil i smrt velitele elitních Revolučních gard generálmajora Mohammada Pakpoura a tajemníka Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Šamcháního. Útoky tak výrazně zasáhly nejvyšší vojenské a bezpečnostní špičky Íránu. (CNN)
7:40 –Írán se připravil na „všechny scénáře“ včetně dalšího postupu po smrti nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl v neděli předseda íránského parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání prohlásil, že proces předání moci začne v neděli, informovala agentura AFP.
„Připravili jsme se na tyto chvíle a zvážili jsme všechny scénáře,“ řekl Kálíbáf ve videu odvysílaném státní televizí. Dodal, že americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „překročili naše červené čáry“ a „pocítí následky“.
7:20 – Spojené státy udeří na Írán „silou, jakou ještě nikdy předtím neviděly“, pokud se islámská republika pokusí o odvetu za americko-izraelské údery, které připravily o život íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
„Írán právě prohlásil, že dnes zasáhne velmi tvrdě, tvrději než kdykoliv předtím,“ napsal Trump na své platformě Truth Social.