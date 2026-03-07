Vyšší koncentrace saharského prachu, tedy jemného saharského písku, se nachází v atmosféře nad Evropou už několik dní. V sobotu se zatím slabší vrstva dostala i nad Čechy. Pohybuje se ve výšce kolem tří až čtyř kilometrů nad zemí.
„Saharský prach se nad naším územím bude nacházet minimálně několik dalších dní,“ informuje Český hydrometeorologický ústav v příspěvku na síti X. Přesunul se k nám ze západní Evropy.
Meteorologové vysvětlili, co to znamená pro počasí v příštích dnech. „Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá a užijeme si i barevnější východy a západy Slunce,“ sdělili.
Tento jev se opakuje poměrně často, naposledy se k nám saharský prach dostal na konci února. Jinak má být aktuálně podle předpovědi krásný jarní víkend s teplotami až do 16 stupňů.