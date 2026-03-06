První březnový týden se chýlí ke konci a vypadá to, že jaro je oficiálně tu.
Sobota bude podle předpovědi meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) jasná až polojasná. Ráno, ojediněle i dopoledne, se zejména v jihozápadní polovině Čech a v Polabí objeví mlhy, místy i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Přes den se těš na pěkných jarních 11 až 16 stupňů. Na horách v 1 000 metrech budou teploty kolem 10 stupňů.
Ráno se ti ještě bude hodit šála i rukavice
V noci ze soboty na neděli se ochladí na minus tři až plus jeden stupeň, ráno bude kolem jednoho stupně. Přes den v neděli pak znovu očekávej 11 až 16 stupňů, ovšem slunce si neužiješ tolik jako v sobotu. „
V neděli přibude oblačnosti,“ informuje ČHMÚ v příspěvku na síti X. Podle meteorologů bude oblačno až polojasno, jen místy přechodně jasno. Ráno opět začne s mlhou, i mrznoucí. „Při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti bude chladněji, a to kolem devíti stupňů,“ uvádí.
Pršet by o víkendu nemělo a foukat bude slabý proměnlivý mít, postupně během dne místy mírný o rychlosti dva až šest metrů za sekundu.