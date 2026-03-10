Hlavní témata
Ella Petrová
dnes 10. března 2026 v 8:07
Čas čtení 0:49

Studenti uspořádají demonstraci Stojíme za kulturou! Kdy proběhne protest proti Klempířovi?

Studenti uspořádají demonstraci Stojíme za kulturou! Kdy proběhne protest proti Klempířovi?
Kultura není luxus. Studenti požadují po Klempířovi zvýšení rozpočtu.

Studenti a studentky uměleckých vysokých škol vnímají, že je kulturní sektor v ohrožení. Jedná se o reakci na plánované škrty v rozpočtu. Uspořádali proto akci s názvem Stojíme za kulturou!
 
„Ministr kultury se snaží zničit kulturu: seškrtal jí rozpočet, co to šlo, a vzkazuje, že může existovat jen ta kultura, která si na sebe “vydělá”,“ uvádějí pořadatelé demonstrace.

„Co to znamená? Konec části nezávislých festivalů, organizací, lokálních kulturních scén, zánik časopisů a možností rezidencí. Ministr Klempíř tak nerespektuje ani hlasy odborných komisí, ani programové prohlášení vlastní vlády. Jako studující uměleckých vysokých škol říkáme DOST!“ upozorňují.
 

Stojíme za kulturou
Zdroj: Stojíme za kulturou


Demonstrace proběhne ve středu 11. března v 8:30 na Malostranském náměstí. V 9 hodin má pak zasedat Poslanecká sněmovna kvůli projednání státního rozpočtu na rok 2026. V rámci studentského shromáždění budou předneseny postoje a požadavky vůči vládě.

Nejohroženější skupinou jsou kulturní aktivity, z nichž je financováno živé umění napříč obory. Pokles by tu měl být o téměř 30 procent, což je více než 300 milionů korun. „Kultura není luxus ani nadstavba – to je zastaralá dikce předrevolučních let nebo let devadesátých. Kultura je veřejnou službou a důležitou součástí demokratické společnosti. Investice do kultury směřují především k veřejnosti, protože umožňují, aby kulturní nabídka zůstala dostupná širokým vrstvám společnosti v městech i regionech,“ vysvětlují organizátoři.

Související témata:
Politika Česko
