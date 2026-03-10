Kultura není luxus. Studenti požadují po Klempířovi zvýšení rozpočtu.
Studenti a studentky uměleckých vysokých škol vnímají, že je kulturní sektor v ohrožení. Jedná se o reakci na plánované škrty v rozpočtu. Uspořádali proto akci s názvem Stojíme za kulturou!
„Ministr kultury se snaží zničit kulturu: seškrtal jí rozpočet, co to šlo, a vzkazuje, že může existovat jen ta kultura, která si na sebe “vydělá”,“ uvádějí pořadatelé demonstrace.
„Co to znamená? Konec části nezávislých festivalů, organizací, lokálních kulturních scén, zánik časopisů a možností rezidencí. Ministr Klempíř tak nerespektuje ani hlasy odborných komisí, ani programové prohlášení vlastní vlády. Jako studující uměleckých vysokých škol říkáme DOST!“ upozorňují.
Demonstrace proběhne ve středu 11. března v 8:30 na Malostranském náměstí. V 9 hodin má pak zasedat Poslanecká sněmovna kvůli projednání státního rozpočtu na rok 2026. V rámci studentského shromáždění budou předneseny postoje a požadavky vůči vládě.
Nejohroženější skupinou jsou kulturní aktivity, z nichž je financováno živé umění napříč obory. Pokles by tu měl být o téměř 30 procent, což je více než 300 milionů korun. „Kultura není luxus ani nadstavba – to je zastaralá dikce předrevolučních let nebo let devadesátých. Kultura je veřejnou službou a důležitou součástí demokratické společnosti. Investice do kultury směřují především k veřejnosti, protože umožňují, aby kulturní nabídka zůstala dostupná širokým vrstvám společnosti v městech i regionech,“ vysvětlují organizátoři.