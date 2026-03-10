Vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Informace o zraněných zatím nejsou k dispozici.
Oznámení o požáru přijali hasiči podle České televize v dopoledních hodinách. V plamenech je zastřešený venkovní sklad společnosti Remaq, která se zabývá recyklací plastů. Výroba zde byla ihned pozastavena a zaměstnanci byli evakuováni. Plameny se už hasičům podařilo dostat pod kontrolu.
Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, nasazeny byly desítky hasičů. Evakuováni byli i zaměstnanci okolních společností. „Do areálu navíc přijíždí další vozidla zasahujících složek IZS. Dbejte zvýšené opatrnosti na příjezdových komunikacích do Otrokovic,“ uvedla policie na síti X.
„Požár doprovází hustý černý dým, který je viditelný i z širšího okolí. Obyvatelé v blízkosti areálu tak mohli zahlédnout nad místem události stoupající tmavý sloup kouře,“ napsali na Facebooku hasiči. Varují především obyvatele okolního Tlumačova, aby omezili větrání. Vítr totiž momentálně fouká tímto směrem.
Plameny už mají pod kontrolou, stále je však v oblasti nutné dbát zvýšené opatrnosti. Pokud to není nevyhnutelně nutné, k místu se určitě nepřibližuj. „Hodnoty škodlivin v ovzduší v okolních obcích měří chemická laboratoř, zatím nikde nezaznamenala zvýšené koncentrace,“ dodali hasiči na síti X.