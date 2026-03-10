Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna-Marie Vondráková
dnes 10. března 2026 v 14:17
Čas čtení 0:40

V Otrokovicích začal hořet sklad. Hasiči evakuovali desítky lidí, plameny už dostali pod kontrolu

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Informace o zraněných zatím nejsou k dispozici.

Oznámení o požáru přijali hasiči podle České televize v dopoledních hodinách. V plamenech je zastřešený venkovní sklad společnosti Remaq, která se zabývá recyklací plastů. Výroba zde byla ihned pozastavena a zaměstnanci byli evakuováni. Plameny se už hasičům podařilo dostat pod kontrolu.

10. března 2026 v 10:51 Čas čtení 0:28 Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole

Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, nasazeny byly desítky hasičů. Evakuováni byli i zaměstnanci okolních společností. „Do areálu navíc přijíždí další vozidla zasahujících složek IZS. Dbejte zvýšené opatrnosti na příjezdových komunikacích do Otrokovic,“ uvedla policie na síti X.

požár otrokovice požár otrokovice požár otrokovice požár otrokovice
Zobrazit galerii
(5)

„Požár doprovází hustý černý dým, který je viditelný i z širšího okolí. Obyvatelé v blízkosti areálu tak mohli zahlédnout nad místem události stoupající tmavý sloup kouře,“ napsali na Facebooku hasiči. Varují především obyvatele okolního Tlumačova, aby omezili větrání. Vítr totiž momentálně fouká tímto směrem.

16. prosince 2025 v 6:34 Čas čtení 0:54 V Česku oficiálně vypukla chřipková epidemie. Nejvíc nakažených přibývá u dětí V Česku oficiálně vypukla chřipková epidemie. Nejvíc nakažených přibývá u dětí

Plameny už mají pod kontrolou, stále je však v oblasti nutné dbát zvýšené opatrnosti. Pokud to není nevyhnutelně nutné, k místu se určitě nepřibližuj. „Hodnoty škodlivin v ovzduší v okolních obcích měří chemická laboratoř, zatím nikde nezaznamenala zvýšené koncentrace,“ dodali hasiči na síti X.

8. března 2026 v 9:29 Čas čtení 1:22 VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
10. března 2026 v 8:07 Čas čtení 0:49 Studenti uspořádají demonstraci Stojíme za kulturou! Kdy proběhne protest proti Klempířovi? Studenti uspořádají demonstraci Stojíme za kulturou! Kdy proběhne protest proti Klempířovi?
4. března 2026 v 12:18 Čas čtení 0:45 Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před hodinou
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
před 2 hodinami
V Otrokovicích začal hořet sklad. Hasiči evakuovali desítky lidí, plameny už dostali pod kontrolu
V Otrokovicích začal hořet sklad. Hasiči evakuovali desítky lidí, plameny už dostali pod kontrolu
před 55 minutami
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
dnes v 13:00
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
dnes v 11:19
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
včera v 15:21
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
2
před 2 dny
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
před 2 dny
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
před hodinou
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
3. 3. 2026 15:34
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
2
před 2 dny
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
6. 3. 2026 11:23
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
před 3 dny
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Lifestyle news
Chystá se nová hra o Janu Žižkovi! Tvůrci vybírají peníze na český dabing
před hodinou
Colours of Ostrava odtajňuje další vystupující! Představí se Anki, Good Times Only i zahraniční hvězdy
před 2 hodinami
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
před 3 hodinami
Agáta a Ornella už nebudou spolupracovat. Úspěšný podcast povede jen jedna z nich
dnes v 12:11 1
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
dnes v 10:16
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
dnes v 07:26
Timothée Chalamet sklízí bídu za výrok o baletu a opeře. Reagovalo i Národní divadlo
včera v 19:29
Neznámá žena střílela na Rihannin dům. Pět až sedm výstřelů z pušky zasáhlo bránu
včera v 16:51
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
Tohle jsou vítězové a vítězky FAMUFESTU. Jaké filmy si letos odnesly ceny?
včera v 12:19
Česko Všechno
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
před 21 minutami
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
Požár zatím nemohou kvůli nebezpečí výbuchu zcela uhasit.
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
před 55 minutami
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
včera v 15:21
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
včera v 12:07
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
Studenti uspořádají demonstraci Stojíme za kulturou! Kdy proběhne protest proti Klempířovi?
dnes v 08:07
Studenti uspořádají demonstraci Stojíme za kulturou! Kdy proběhne protest proti Klempířovi?
ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější
před 2 dny
ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Zahraničí Všechno
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
dnes v 13:00
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
dnes v 11:19
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
dnes v 09:33
Zázrak v Petrohradu? 18měsíční dítě přežilo pád z 10. patra, kolemjdoucí jej zachytili do kabátu
Politika Všechno
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
před 55 minutami
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
3. 3. 2026 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
včera v 16:19
Babiš se musí omluvit a stát za něj zaplatit odškodné. Urazil totiž novináře, kteří prověřovali jeho firmu

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
dnes v 13:00
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
Reakci Íránu na izraelsko-americkou vojenskou intervenci tvrdě odnesly země v Perském zálivu. Místa, která jsme ještě donedávna považovali za ostrov klidu a luxusu, se během pár hodin proměnila v prostor raketových útoků, protivzdušné obrany a chaosu.
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
před 4 dny
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
5. 3. 2026 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Více
Domů
Sdílet
Diskuse