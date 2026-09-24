Americký ministr financí Scott Bessent oznámil prodloužení obchodního příměří až do 10. ledna 2027.
Americký ministr financí Scott Bessent ve středu oznámil, že Spojené státy a Čína se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Nově bude platit do 10. ledna 2027, informovala agentura AFP.
Přivítání na letecké základně
Tato dohoda je výsledkem jednání Bessenta s čínským vicepremiérem Che Li-fengem, která se konala v neděli v New Yorku a ve středu ve Washingtonu. Oznámení přišlo v době, kdy čínský prezident Si Ťin-pching přicestoval do USA na státní návštěvu. Na vojenské základně Andrews u Washingtonu Sia s manželkou přivítal americký prezident Donald Trump osobně.
Prezidenti Číny a USA budou ve čtvrtek jednat mimo jiné o umělé inteligenci a obchodních vztazích, stejně jako o vytvoření komunikačního kanálu pro otázky související s umělou inteligencí.
Mimořádně slavnostní přivítání Si Ťin-pchinga Trumpem mezitím kritizovali zastánci tvrdšího postoje vůči Číně i v jeho vlastní Republikánské straně, a to zejména po zprávách, že Peking poskytl Íránu zpravodajské informace využité při útocích na americké jednotky.
„Náš hlavní velitel by měl mít na paměti, že jeho hostem je brutální, nezvolený a represivní diktátor,“ uvedl republikánský senátor Roger Wicker, který předsedá výboru Senátu pro ozbrojené síly.
Trump však význam otevírání otázky údajné čínské pomoci Íránu zlehčoval s odůvodněním, že Peking i Washington se navzájem špehují.
Odvádí pozornost
Si Ťin-pchingova návštěva je pro Trumpa příležitostí soustředit pozornost na slavnostní program místo problémů doma. Vliv války v Íránu na ceny pohonných hmot totiž podle AFP způsobil prudký pokles jeho popularity před listopadovými volbami do Kongresu.
AP poznamenala, že američtí prezidenti jen zřídka cestují na letiště, aby osobně přivítali zahraniční lídry. Trump však minulý rok na Aljašce osobně přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina.
Stejného přijetí na základně Andrews, pokud se nepočítají návštěvy papežů, se v minulosti dostalo britskému premiérovi Haroldu Macmillanovi prezidentem Johnem F. Kennedym v roce 1962 a sovětskému lídrovi Nikitovi Chruščovovi prezidentem Dwightem D. Eisenhowerem v roce 1959.