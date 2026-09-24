USA a Čína prodloužily obchodní mír: Trump osobně vítal Si Ťin-pchinga na letišti, čelí tvrdé kritice svých straníků
0
0
0
TASR/refresher.sk
dnes 24. září 2026 v 11:00
Čas čtení 1:13

USA a Čína prodloužily obchodní mír: Trump osobně vítal Si Ťin-pchinga na letišti, čelí tvrdé kritice svých straníků

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Americký ministr financí Scott Bessent oznámil prodloužení obchodního příměří až do 10. ledna 2027.

Americký ministr financí Scott Bessent ve středu oznámil, že Spojené státy a Čína se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Nově bude platit do 10. ledna 2027, informovala agentura AFP.

Přivítání na letecké základně

Tato dohoda je výsledkem jednání Bessenta s čínským vicepremiérem Che Li-fengem, která se konala v neděli v New Yorku a ve středu ve Washingtonu. Oznámení přišlo v době, kdy čínský prezident Si Ťin-pching přicestoval do USA na státní návštěvu. Na vojenské základně Andrews u Washingtonu Sia s manželkou přivítal americký prezident Donald Trump osobně.

Prezidenti Číny a USA budou ve čtvrtek jednat mimo jiné o umělé inteligenci a obchodních vztazích, stejně jako o vytvoření komunikačního kanálu pro otázky související s umělou inteligencí.

Mimořádně slavnostní přivítání Si Ťin-pchinga Trumpem mezitím kritizovali zastánci tvrdšího postoje vůči Číně i v jeho vlastní Republikánské straně, a to zejména po zprávách, že Peking poskytl Íránu zpravodajské informace využité při útocích na americké jednotky.

23. září 2026 v 18:00 Čas čtení 1:51 Petr Pavel: „Krym je Ukrajina. Debata o trvalém míru musí uznat, že válka začala právě tam“ Petr Pavel: „Krym je Ukrajina. Debata o trvalém míru musí uznat, že válka začala právě tam“

„Náš hlavní velitel by měl mít na paměti, že jeho hostem je brutální, nezvolený a represivní diktátor,“ uvedl republikánský senátor Roger Wicker, který předsedá výboru Senátu pro ozbrojené síly.

Trump však význam otevírání otázky údajné čínské pomoci Íránu zlehčoval s odůvodněním, že Peking i Washington se navzájem špehují.

Odvádí pozornost

Si Ťin-pchingova návštěva je pro Trumpa příležitostí soustředit pozornost na slavnostní program místo problémů doma. Vliv války v Íránu na ceny pohonných hmot totiž podle AFP způsobil prudký pokles jeho popularity před listopadovými volbami do Kongresu.

AP poznamenala, že američtí prezidenti jen zřídka cestují na letiště, aby osobně přivítali zahraniční lídry. Trump však minulý rok na Aljašce osobně přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina.

Stejného přijetí na základně Andrews, pokud se nepočítají návštěvy papežů, se v minulosti dostalo britskému premiérovi Haroldu Macmillanovi prezidentem Johnem F. Kennedym v roce 1962 a sovětskému lídrovi Nikitovi Chruščovovi prezidentem Dwightem D. Eisenhowerem v roce 1959.

17. září 2026 v 9:35 Čas čtení 1:06 Trumpa rozzuřil plán EU s Kanadou: Hrozí obrovskými cly i úplným zastavením obchodu Trumpa rozzuřil plán EU s Kanadou: Hrozí obrovskými cly i úplným zastavením obchodu
22. září 2026 v 18:00 Čas čtení 2:04 Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
19. září 2026 v 14:25 Čas čtení 1:24 Elektronické hlasování v Moskvě se mělo stát terčem „masivnímu útoku“. Hackeři upozorňují na netransparentní systém Elektronické hlasování v Moskvě se mělo stát terčem „masivnímu útoku“. Hackeři upozorňují na netransparentní systém
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: TASR/refresher.sk
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Čína Spojené státy americké (USA)
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
1
včera v 16:46
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
včera v 07:00
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
včera v 12:00
Rok pohřešovanou matku z Prahy našli mrtvou. Její partner byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu
Rok pohřešovanou matku z Prahy našli mrtvou. Její partner byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu
včera v 10:25
El Niño může zabít bezmála půl milionu lidí. V Pacifiku pomohlo zformovat jeden z nejsilnějších hurikánů v historii
El Niño může zabít bezmála půl milionu lidí. V Pacifiku pomohlo zformovat jeden z nejsilnějších hurikánů v historii
včera v 14:57
Zima v Česku může být chladnější, než se čekalo. Historii extrémního počasí vědci čtou i ze šnečích ulit
Zima v Česku může být chladnější, než se čekalo. Historii extrémního počasí vědci čtou i ze šnečích ulit
včera v 12:00
Rok pohřešovanou matku z Prahy našli mrtvou. Její partner byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu
Rok pohřešovanou matku z Prahy našli mrtvou. Její partner byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu
1
včera v 16:46
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
včera v 07:00
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
včera v 14:57
Zima v Česku může být chladnější, než se čekalo. Historii extrémního počasí vědci čtou i ze šnečích ulit
Zima v Česku může být chladnější, než se čekalo. Historii extrémního počasí vědci čtou i ze šnečích ulit
včera v 10:25
El Niño může zabít bezmála půl milionu lidí. V Pacifiku pomohlo zformovat jeden z nejsilnějších hurikánů v historii
El Niño může zabít bezmála půl milionu lidí. V Pacifiku pomohlo zformovat jeden z nejsilnějších hurikánů v historii
1
18. 9. 2026 16:00
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
17. 9. 2026 9:00
KOMENTÁŘ: Máš bezdětnou kamarádku? Prosím, nevolej jí, že už je čas na mimčo
KOMENTÁŘ: Máš bezdětnou kamarádku? Prosím, nevolej jí, že už je čas na mimčo
1
20. 9. 2026 12:02
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
2
před 2 dny
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
17. 9. 2026 11:59
Studenti slovenského gymnázia zlobili na výletě. Vedoucí zájezdu je za trest nechala na hranicích ve Francii
Studenti slovenského gymnázia zlobili na výletě. Vedoucí zájezdu je za trest nechala na hranicích ve Francii
Lifestyle news
Zapomeň na mikroskop, vědě teď pomůže tvůj mobil. Stačí vyfotit zvíře u oběda
před 12 minutami
Už žádné šmírování. Meta představuje nové smart brýle bez kamery
před 2 hodinami
Do práce kraulem? Švýcarský ajťák každé ráno plave a po cestě sbírá vajgly
včera v 14:00
Pouštíš si v MHD hudbu nahlas? V Singapuru za to nově hrozí pokuta až 500 dolarů
včera v 13:15
„Nikdy jsem tě nemiloval,“ měl říct Charles princezně Dianě. Její bratr v memoárech popisuje zákulisí královské rodiny
včera v 11:35
Bonnie Blue nechala cizí lidi rozhodnout o jménu svého dítěte. Online casino za něj v aukci zaplatilo přes milion dolarů
včera v 11:15
Třináct lidí uvízne na ostrově a mezi nimi je vrah. Španělská detektivka inspirovaná Sherlockem Holmesem míří na Netflix
včera v 08:29
Startuje 17. ročník Lunchmeatu, představí se rovnou na třech místech. Co si na festivalu nesmíš nechat ujít?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
před 4 dny 1
Ed Sheeran se vyjádřil ke kauze s Macklemorem ohledně podpory Palestiny. „Nechci zklamat své fanoušky,“ omlouvá se
20. 9. 2026 10:51
Zahraničí Všechno
Ruský vojenský vrtulník vletěl do polského vzdušného prostoru. Polsko okamžitě vyslalo stíhačky
včera v 15:26
Ruský vojenský vrtulník vletěl do polského vzdušného prostoru. Polsko okamžitě vyslalo stíhačky
Vrtulník Mi-8 podle informací polské armády zaznamenali asi 300 metrů od hranic, poblíž města Braniewo. Na území Polska setrval sotva minutu.
V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé
před 4 dny
V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
1
20. 9. 2026 12:02
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Kadyrov překonal vlastní rekord. Ve „volbách“ v Čečensku ho podpořilo 99,85 procenta voličů
před 3 dny
Kadyrov překonal vlastní rekord. Ve „volbách“ v Čečensku ho podpořilo 99,85 procenta voličů
El Niño může zabít bezmála půl milionu lidí. V Pacifiku pomohlo zformovat jeden z nejsilnějších hurikánů v historii
včera v 10:25
El Niño může zabít bezmála půl milionu lidí. V Pacifiku pomohlo zformovat jeden z nejsilnějších hurikánů v historii
Svatební dar od Putinova člověka: Trumpův syn vrátil stovky tisíc dolarů ruskému oligarchovi
před 4 dny
Svatební dar od Putinova člověka: Trumpův syn vrátil stovky tisíc dolarů ruskému oligarchovi
Politika Všechno
Petr Pavel uctil památku českých obětí 11. září. Kdo byli Lukáš a Alena, kteří zahynuli v Severní věži?
před 2 dny
Petr Pavel uctil památku českých obětí 11. září. Kdo byli Lukáš a Alena, kteří zahynuli v Severní věži?
2
před 2 dny
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
včera v 18:00
Petr Pavel: „Krym je Ukrajina. Debata o trvalém míru musí uznat, že válka začala právě tam“
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Česko Všechno
Stovky lidí čekají před ČNB. Chtějí pětitisícikorunu s holografickým přítiskem, někdo ji už prodává na Aukru
před 2 dny
Stovky lidí čekají před ČNB. Chtějí pětitisícikorunu s holografickým přítiskem, někdo ji už prodává na Aukru
1
včera v 16:46
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
před 2 dny
Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Petr Pavel: „Krym je Ukrajina. Debata o trvalém míru musí uznat, že válka začala právě tam“
včera v 18:00
Petr Pavel: „Krym je Ukrajina. Debata o trvalém míru musí uznat, že válka začala právě tam“
V New Yorku se v rámci Valného shromáždění OSN uskutečnilo 6. zasedání mezinárodní Krymské platformy.
Donald Trump odmítá globální regulaci AI. Umělou inteligenci chce navíc přejmenovat na „superinteligenci“
včera v 14:15
Donald Trump odmítá globální regulaci AI. Umělou inteligenci chce navíc přejmenovat na „superinteligenci“
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
včera v 07:00
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
1
před 2 dny
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
2
před 2 dny
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Více