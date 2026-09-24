Plzeň jako první město v Česku testuje chytrý systém, který hasičům automaticky zajistí na křižovatkách zelenou a běžným řidičům včas pošle varování přímo do navigace.
Západočeská metropole spustila na deseti vybraných křižovatkách revoluční pilotní projekt. Ten umožní hasičům být na místě mnohem rychleji a navíc bezpečněji, což je u zásahů klíčové. Pokud se osvědčí, mohl by být rozšířen do celé republiky.
Hasiči sice určitou prioritu na semaforech měli i dosud, systém však byl nedokonalý. Auto si sice vyžádalo zelenou, ale neumělo vyřešit, že do cesty právě vstupují chodci nebo z jiného směru jedou auta. To znamenalo zdržení a obrovské bezpečnostní riziko.
Nová chytrá technologie tohle mění. Systém dokáže vypočítat trasu hasičů, ví, k jakým křižovatkám se blíží, a s předstihem je začne komplexně řešit. Semafory bezpečně ukončí kolizní směry, nechají přejít chodce a teprve poté dají hasičům volný průjezd.
Pro test technologie bylo vybráno zatím 10 křižovatek. „Vytipovali jsme strategicky umístěné křižovatky nacházející se v Plzni na Lochotíně na trasách, které využívají hasiči mířící k zásahu právě z hasičské stanice v Plzni na Košutce,“ uvedl za Správu veřejného statku města Plzně specialista světelné signalizace a kamerového systému Jan Grohmann.
V boji s ohněm hraje roli každý okamžik. „Pro nás je naprosto klíčové, abychom se na místo dostali včas. Každá minuta či desítky vteřin hrají zásadní roli. Při požáru se může během třiceti sekund zásadně změnit situace na požářišti, oheň či kouř může odříznout únikovou cestu nebo může dojít k explozi,“ vysvětluje velitel plzeňské hasičské stanice Košutka Michal Pathy.
Upozornění dřív, než uslyšíš sirénu
Skvělou zprávou pro běžné řidiče je to, že systém bude komunikovat i s nimi. Majitelé novějších vozů Škoda a Volkswagen dostanou na displej infotainmentu zprávu o blížícím se hasičském autě ještě dřív, než vůbec uslyší sirénu nebo uvidí majáky. Získají tak čas v klidu a bez stresu uhnout. V plánu je navíc tuto funkci dostat i do populární bezplatné navigace Waze, aby se informace dostala opravdu ke každému.
Pokud se tato technologie na plzeňském Lochotíně osvědčí, nebudou ji využívat jen hasiči v Plzni. Rozšířena by následně mohla být nejen v rámci dalších měst a obcí v České republice, ale i pro další složky IZS, tedy záchranáře a policii. „Začínali jsme hasiči proto, že počet jejich výjezdů je v porovnání s ostatními složkami nižší, ale zároveň mají nejvyšší nároky z hlediska techniky, což je pro pilotní projekt ideální. Tento model dobře prověří, jestli je funkční, tedy zrychlí průjezd a neovlivní provoz víc, než by bylo únosné,“ popsal Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast SmartCities a podporu podnikání.