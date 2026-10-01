Británie by se mohla vrátit do EU. Premiér nevyloučil ani nové referendum
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Michaela Lišková
dnes 1. října 2026 v 11:30
Čas čtení 0:47

Británie by se mohla vrátit do EU. Premiér nevyloučil ani nové referendum

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Británie by se podle premiéra Andyho Burnhama mohla v budoucnu vrátit do Evropské unie. Nevyloučil ani to, že by o členství mohli Britové znovu hlasovat.

Andy Burnham
Zdroj: TASR/AP

Podle agentury Reuters Burnham uvedl, že by země měla zvážit nejen návrat do EU, ale také opětovné zapojení do jednotného trhu nebo celní unie. „Mohli bychom zůstat tam, kde jsme. To je určitě jedna z možností,“ řekl. Mezi další varianty ale zařadil i možnost „jít až úplně na konec“, tedy znovu vstoupit do Unie.

Premiér už na sjezdu Labouristické strany prohlásil, že brexit podle něj Británii spíš poškodil. Připomněl přitom jeden z hlavních slibů zastánců odchodu z EU: že země znovu získá větší kontrolu nad vlastními zákony, ekonomikou nebo hranicemi. Podle Burnhama se ale tento slib nenaplnil a brexit přinesl „více škody než užitku“.

Na přímý dotaz, jestli by Labouristé mohli v budoucnu slíbit nové referendum o členství v EU, Burnham odpověděl, že „věci jsou možné“. Zároveň ale zdůraznil, že případné hlasování je zatím daleko a vláda chce nejdřív představit různé možnosti dlouhodobého vztahu s Unií.

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Debatu chce Burnham posunout i na listopadovém summitu Británie a EU. Návrat země do Unie by podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona byl „velmi dobrou zprávou“, upozornil ale, že Británie si nemůže vybírat jen některé výhody členství. Podle červnového průzkumu YouGov podporovalo návrat do EU 55 procent Britů, proti bylo 34 procent.

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Náhledový obrázek: TASR/AP
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