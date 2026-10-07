Trump brání mezinárodní komisi v provádění dohledu nad volbami do Kongresu

Je to poprvé za více než dvě desetiletí, co USA odmítly účast OBSE na federálních volbách. Přidali se tak k Rusku a Bělorusku. Co to znamená?
Poprvé za více než dvacet let nebude Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) dohlížet na nadcházející volby do Kongresu, poté co jí to Trumpova administrativa fakticky znemožnila. Celá situace pak podle mnohých přidává stále rostoucím obavám z toho, jak tato administrativa rychle podkopává svobodné a spravedlivé volby na území USA. Informuje Truthout.
Prezident Donald Trump odmítl pozvat OSCE, aby byla svědkem voleb, pričemž se tato organizace účastnila každých federálních voleb od roku 2002. USA se tak připojily k Rusku a Bělorusku, které rovněž odmítají volební pozorování ze strany OSCE.
Například během voleb do Kongresu v roce 2022 vyslala organizace skupinu pozorovatelů, aby prověřila různé aspekty voleb, jako je jejich organizace, registrace voličstva, vymezení volebních obvodů, volební zákon a mediální pokrytí.
Na situaci reaguje celá řada politiků a političek i expertů a expertek
Jeanne Shaheen, nejvýše postavená členka Senátního výboru pro zahraniční vztahy, v úterý uvedla, že Trumpovo odmítnutí pozorovatelů je bezprecedentní. „To, že Trumpova administrativa nepokračuje v této praxi, je dalším krokem, který riskuje podkopání důvěry veřejnosti v bezpečný a spolehlivý volební systém Spojených států,“ uvedla ve svém prohlášení.
Mediální platforma Democracy Docket, kterou založil právník specializující se na volební práva Marc Elias, označila tento krok za „nejnovější zlověstné znamení, že USA ustupují od demokracie“, když o tomto vývoji poprvé informovala minulý měsíc.
„Odmítání volebních pozorovatelů je obvykle něco, co dělají země v pozici slabosti, když vědí, že mají zkorumpované nebo nespravedlivé volby,“ řekl pro MS NOW Dan Baer, americký velvyslanec při OSCE za vlády Baracka Obamy.
Ministerstvo zahraničí USA krok vysvětluje takto
Ministerstvo zahraničí uvedlo, že OSCE „by měla soustředit své omezené zdroje na volby, kde může mít největší dopad“.
Ke kroku dochází v době, kdy se Trumpova administrativa snaží v tomto volebním cyklu nasadit do volebních místností 1 000 pozorovatelů. „Jedná se o masivní rozšíření dosavadních monitorovacích aktivit Ministerstva spravedlnosti a přichází v době, kdy se Trumpova administrativa snaží výrazně narušit průběh voleb prostřednictvím rozsáhlých omezení korespondenčního hlasování a hrozeb nasazení agentů ICE do volebních místností,“ uvádí Truthout.
Trumpova administrativa se rovněž pustila do ideologických sporů s OSCE, přičemž USA patří mezi hlavní finanční přispěvatele organizace. V loňském roce Trumpova administrativa podle zprávy serveru Security and Human Rights Monitor vydala této organizaci ultimátum, aby provedla reformy, jinak hrozí vystoupení USA z této organizace.
Na loňském zasedání ministrů OSCE ve Vídni si vysoký úředník ministerstva zahraničí Brendan Hanrahan postěžoval, že „veřejná činnost této organizace připomíná katalog ideologických projektů, které mnoho našich společností odmítlo nebo zvrátilo, od odporu proti rozumné reformě azylového systému až po zavádějící snahy o odstranění fosilních paliv“. Hanrahan požadoval, aby organizace snížila svůj roční rozpočet, přestala „diktovat národní sociální politiku“ a zapojila Rusko do řešení konfliktů.
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve svém prohlášení uvedla, že rozhodnutí Trumpovy administrativy „není v souladu“ se stávajícími závazky USA vůči ostatním zemím v rámci OSCE, v nichž se účastnické státy zavázaly pozvat pozorovatele na své volby, uvádí MS Now.