Srážka dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku si vyžádala už nejméně 30 obětí
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TASR Tereza Kopecká
dnes 28. října 2026 v 12:20
Čas čtení 1:21

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku si vyžádala už nejméně 30 obětí

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Srážka dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku si vyžádala už nejméně 30 obětí
Zdroj: TASR

Ve Španělsku došlo ve středu ke srážce dvou vysokorychlostních vlaků. Na místě zasahují desítky zraněných a nehody si vyžádala v tuto chvíli nejméně třicet obětí.

Nejméně 30 lidí zahynulo při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků ve středním Španělsku. Uvedla to agentura EFE a deník El País s odvoláním na vládu autonomního společenství Kastilie-La Mancha, píše TASR.

Dva vysokorychlostní vlaky se srazily kolem 9:00 nedaleko obce Urda v provincii Toledo. Železniční doprava mezi Madridem a autonomním společenstvím Andalusie byla přerušena. Po srážce vlaky vykolejily a spadly z železničního náspu. Jeden z nich patřil státní společnosti Renfe, druhý soukromé firmě Iryo. Na místo vyrazily záchranné složky včetně zdravotníků.

V okamžiku srážky bylo ve vlaku společnosti Iryo 147 cestujících včetně jednoho dítěte a ve vlaku Renfe 397 cestujících. Premiér Pedro Sánchez na sociální síti X napsal, že ho nehoda hluboce znepokojila a že je v neustálém kontaktu s ministrem dopravy Óscarem Puentem a prezidentem autonomního společenství Kastilie-La Mancha Emilianem Garcíou-Pagem.

„Informací není příliš mnoho. Nehoda se stala v 8:54,“ uvedl pro ČT 24 redaktor Filip Šusta, podle kterého zřejmě jeden vysokorychlostní vlak narazil zezadu do jiné soupravy.

Nehoda vlaků ve Španělsku
Nehoda vlaků ve Španělsku Zdroj: TASR

Podle deníku El País selhal bezpečnostní systém, v čehož důsledku v oblasti zastavilo přibližně osm vlaků. Ty následně dostaly pokyn k rozjezdu, vlak Iryo však zůstal stát. Pracovník řídicího centra podle předběžných zpráv omylem nařídil vlaku Renfe pokračovat v jízdě, přestože mu souprava Iryo blokovala trať.

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Španělský ministr dopravy Óscar Puente se o nehodě dozvěděl krátce před plánovaným vystoupením na infrastrukturním fóru v Madridu a událost podle El País narychlo opustil.

„Jsem zděšen vážnou železniční nehodou v Toledu. Jsem v neustálém kontaktu s ministrem dopravy a předsedou regionu Kastilie-La Mancha,“ napsal na síti X předseda španělské vlády Pedro Sánchez, který zároveň vyjádřil podporu a solidaritu obětem a jejich rodinám.

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Zdroj: ceskatelevize.cz, elpais.com
Náhledový obrázek: TASR
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