Meta dostala pokutu 805 milionů eur. Bez souhlasu se dostala k fotkám a videím uživatelů Androidu
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Anna-Marie Vondráková
dnes 16. listopadu 2026 v 9:40
Čas čtení 0:39

Meta dostala pokutu 805 milionů eur. Bez souhlasu se dostala k fotkám a videím uživatelů Androidu

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Meta dostala pokutu 805 milionů eur. Bez souhlasu se dostala k fotkám a videím uživatelů Androidu
Zdroj: Trusted Reviews

Technologický gigant Meta má na krku pořádný problém.

Italský úřad na ochranu osobních údajů udělil americké společnosti Meta Platforms pokutu 805 milionů eur poté, co zjistil, že firma získala přístup k fotografiím a videím uživatelů a uživatelek se systémem Android, aniž by měla jejich souhlas nebo je o tom informovala. TASR o tom informuje na základě sobotní zprávy agentury Reuters.

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Meta podle italského úřadu získala přístup k fotografiím a videím uživatelů a uživatelek Androidu prostřednictvím funkce v aplikaci sociální sítě Facebook, která navrhovala obsah z osobních galerií s nabídkou jeho sdílení.

Americký gigant má nyní 60 dní na to, aby funkci jako předvolenou vypnul. Nemusí ji smazat, k jejímu aktivování však potřebuje souhlas. Úřad doplnil, že v rámci vyšetřování, které začalo v roce 2025, nezjistil, zda takto získaný obsah Meta využívala také k trénování modelů umělé inteligence.

Úřad si také vyhradil právo samostatně prověřit jinou funkci zavedenou v roce 2026, která umožňuje zpracování obsahu z galerií uživatelů a uživatelek v cloudu. Pokuta pro Metu ale představuje přibližně 0,47 procenta jejích celosvětových příjmů.

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Zdroj: refresher.sk, TASR
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