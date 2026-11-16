Technologický gigant Meta má na krku pořádný problém.
Italský úřad na ochranu osobních údajů udělil americké společnosti Meta Platforms pokutu 805 milionů eur poté, co zjistil, že firma získala přístup k fotografiím a videím uživatelů a uživatelek se systémem Android, aniž by měla jejich souhlas nebo je o tom informovala. TASR o tom informuje na základě sobotní zprávy agentury Reuters.
Meta podle italského úřadu získala přístup k fotografiím a videím uživatelů a uživatelek Androidu prostřednictvím funkce v aplikaci sociální sítě Facebook, která navrhovala obsah z osobních galerií s nabídkou jeho sdílení.
Americký gigant má nyní 60 dní na to, aby funkci jako předvolenou vypnul. Nemusí ji smazat, k jejímu aktivování však potřebuje souhlas. Úřad doplnil, že v rámci vyšetřování, které začalo v roce 2025, nezjistil, zda takto získaný obsah Meta využívala také k trénování modelů umělé inteligence.
Úřad si také vyhradil právo samostatně prověřit jinou funkci zavedenou v roce 2026, která umožňuje zpracování obsahu z galerií uživatelů a uživatelek v cloudu. Pokuta pro Metu ale představuje přibližně 0,47 procenta jejích celosvětových příjmů.