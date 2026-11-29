Izrael zasáhl jasně označenou kliniku Lékařů bez hranic. Při útoku zahynuli dva zaměstnanci, kteří na místě pracovali jako hlídači.
Při nočním izraelském úderu na kliniku české pobočky organizace Lékaři bez hranic v Pásmu Gazy přišli o život dva její zaměstnanci, kteří v zařízení pracovali jako hlídači. Organizace upozorňuje, že budova byla jasně označená jejich logy a její přesnou polohu měla izraelská armáda k dispozici.
Podle vyjádření české pobočky Lékařů bez hranic šlo o přímý zásah zdravotnického zařízení, kterému předcházelo nulové varování. Koordinační týmy organizace přitom pravidelně sdílely souřadnice kliniky s izraelskou armádou v souladu s platnými dohodami a předem nedostaly žádné upozornění, že by objekt ztratil status ochrany.
„Tento útok představuje další závažné porušení mezinárodního humanitárního práva. V myšlenkách jsme s rodinami a blízkými našich kolegů a důrazně žádáme vyvození odpovědnosti,“ napsala česká pobočka Lékařů bez hranic na svém oficiálním profilu.