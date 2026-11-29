Poblíž pražských Miškovic se konal hon, v jehož důsledku byla sedmdesátiletá seniorka poraněna.
O celé situaci informovala na sociální síti sama poškozená. „Dnes dopoledne 28. 11. 2026 jsem byla v Miškovicích postřelena do břicha na své zahradě myslivcem, měli hon jako každý rok, kdy nám lítají broky do zahrady, a ne jenom nám,“ napsala v příspěvku Lenka H., kterou zasáhl do břicha brok vystřelený od jednoho z myslivců.
„Byla přivolána policie a záchranná služba, která mě musela ošetřit. Honitbu také prováděli v blízkosti cyklostezky, kde chodí matky s dětmi, sportovci a pejskaři. Kdo tady v Miškovicích povolil honitbu?“ tázala se seniorka, která incident přežila. Na místo dorazili záchranáři i s lékařem a inspektorem. „Stav pacientky naštěstí nebyl vážný, a tak mohla být po ošetření ponechána na místě,“ uvedl Karel Kirs, mluvčí pražských záchranářů. Mohlo se však stát i něco mnohem horšího.
„Dle zjištěných skutečností se jednalo o zásah odraženým brokem po výstřelu. U účastníků honu byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem,“ vysvětlil policejní mluvčí Jan Daněk. Místostarosta městské části Praha-Čakovice, pod níž Miškovice spadají, informoval o tom, že o události ví a bude ji řešit s policií.