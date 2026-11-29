Opakovaně měl pohlavní styk se svou čtrnáctiletou dcerou. Byl 14krát trestaný. Dcera má vážné posttraumatické problémy. Pražští soudci považovali sedmiletý trest odnětí svobody za nepřiměřeně přísný.
Případ z roku 2024 se znovu připomněl, když se web Novinky.cz rozhodl upozornit na zvláštní jednání soudů. Vše začalo tím, že rodiče čtrnáctileté dívky ze středních Čech se již dohadovali a otec se rozhodl, že si z vlastní dcery udělá náhradní partnerku. Přestože si to nepřála, měl s ní několikrát do měsíce sex. Nezletilá dívka se bála, že otěhotní, jelikož její otec nepoužíval žádnou ochranu.
Dospělo to až do takového stádia, že otec přešel na její desetiletou sestru, před kterou se svlékl a chtěl mít pohlavní styk i s ní. Ta však řekla „tati, fuj“ a on ji nechal být, protože byla moc malá. V tu chvíli to čtrnáctiletá dívka řekla matce a došly na policii. Otec šel poté do vazby. Mimo jiné prý spal s matkou svých dcer také ve čtrnácti letech a ona pak v patnácti otěhotněla.
Znásilnění nebo zneužívání?
Velký problém tkví v tom, že trestní zákoník v té době toto považoval pouze za zneužívání, jelikož se dcera nebránila, podle svých slov by ho však nepřemohla. Dnes by však toto jednání bylo pokládáno za znásilnění. Soud tak otce trestal pouze za zneužívání.
Muž se k ničemu nepřiznal a ničeho nelitoval. Znalci u něj žádnou sexuální deviaci nezjistili. Popsali však anomálně strukturovanou osobnost s rysy nezdrženlivosti. Muž se sice mohl pochlubit IQ 130, profesně se ale příliš neuplatnil. Pracoval jako popelář. „Bral jsem pervitin, kouřil ho, šňupal ho nosem, v době, kdy jsem byl fyzicky na dně, byl jsem pracovně velmi vytížen,“ uvedl ke své kariéře, během níž sklouzl k užívání omamných látek.
Strašné chování, ale trest přesto zkrátíme
Podle okresního soudu měl jít na sedm let do vězení, za pohlavní zneužití je nejvyšší trest osm let. Souzený byl i za incest a ohrožování výchovy dítěte. Celé se to ale zkomplikovalo u pražského odvolacího krajského soudu.
„Úvahám okresního soudu, jež ho vedly k uložení trestu bezmála na samé horní hranici sazby, logiku upřít nelze. Incestem obžalovaný porušil nejen zákon, ale také jedno z nejpřísněji dodržovaných společenských zákazů, což jen zvyšuje škodlivost jeho jednání. Rozhodně mu neprospívá ani to, že nestojí před soudem poprvé a že čin spáchal ve zkušební době podmíněného odsouzení,“ napsal senát pražského krajského soudu. Poté však dodal, že trest je až moc přísný a snížil ho na 5,5 roku vězení.
Muž si pak ještě vyskakoval u Nejvyššího a Ústavního soudu, ty však jeho protestování odmítly. Z celého případu každopádně mrazí a postupování soudů opět překvapilo.