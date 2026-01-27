U neočkovaných virus způsobuje horečku, dýchací potíže a vyrážky. Onemocnění však může vést i k závažnějším komplikacím, jako jsou zápal plic, zánět mozku a vzácně i smrt.
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyřadila ze seznamu zemí bez výskytu spalniček Británii, Španělsko, Rakousko, Arménii, Ázerbájdžán a Uzbekistán. WHO také vyzvala, aby země zvýšily míru očkování, zejména mezi nedostatečně chráněným obyvatelstvem, a zabránily tak nákaze většího počtu dětí tímto virovým onemocněním.
„Změna statusu Spojeného království odráží širší výzvu, které čelíme v celém evropském regionu WHO,“ uvedla organizace na své webové stránce. Podle WHO v několika dalších evropských zemích, včetně Francie a Rumunska, dochází k pravidelnému přenosu spalniček. Minulý rok o status země bez tohoto onemocnění přišla Kanada a počet infekcí přibývá i v USA.
Rozhodnutí odebrat některým zemím jejich status přijali ještě v září minulého roku na základě údajů z roku 2024. WHO tyto informace zveřejnila až v pondělí, poté, co je vzaly na vědomí všechny dotčené státy.
O statusu jednotlivých zemí rozhodují výbory WHO v daném regionu. Aby stát mohl být označen za zemi bez spalniček, za 12 měsíců se v něm nesmí vyskytnout žádný lokálně přenosný případ téhož kmene viru.
Spalničkám můžeme úplně předejít očkováním. Vysoce nakažlivé respirační virové onemocnění se přenáší kapénkami, když nakažená osoba kašle, kýchá nebo jen dýchá. U neočkovaných virus způsobuje horečky, potíže s dýcháním a vyrážky; onemocnění však může vést i k závažnějším komplikacím, jako jsou zápal plic, zánět mozku a zřídka i smrt.