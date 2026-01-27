Babišova vláda obnovila oblíbený dotační program Agrofertu. Vyčlenila čtvrt miliardy

„Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu“ je program vlády, který byl pro neprůhlednost a nehospodárnost kritizován Nejvyšším kontrolním úřadem a zrušen vládou Petra Fialy.
Právě z tohoto programu putovala značná část peněz firmám patřícím do holdingu Agrofert. Podle informací Seznam Zpráv Babišův kabinet v tichosti obnovil program a naplánoval mu rozpočet čtvrt miliardy korun. Agrofert, který je stále v premiérových rukách, tak bude mít možnost opět čerpat peníze z programu.
„Ačkoli ministerstvo podle vlastní strategie mělo podporovat hlavně menší potravináře, reálně stamiliony čerpaly především velké firmy s mnohamilionovými zisky,“ označil program v roce 2023 Nejvyšší kontrolní úřad, stejný scénář se tak může opakovat znovu.
Obnovení programu znovu otevírá otázku střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, který holding Agrofert formálně vložil do svěřenských fondů, avšak podle českých i evropských institucí na něj má nadále vliv. Kritici upozorňují, že návrat dotačního titulu bez zásadní změny pravidel může vést ke stejnému rozdělování peněz jako v minulosti – tedy ve prospěch největších hráčů na trhu.
Ministerstvo zemědělství zatím nezveřejnilo detailní podmínky nové výzvy ani to, jak chce zabránit tomu, aby většina prostředků znovu skončila u velkých potravinářských skupin. Opozice už nyní mluví o „recyklaci starého problému“ a požaduje, aby vláda jasně vysvětlila, proč obnovuje program, který byl zrušen právě kvůli neefektivitě a netransparentnosti.