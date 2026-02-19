Evropská komise zahájila dosud nejostřejší řízení proti čínskému prodejci Shein.
Evropská komise (EK) zahájila formální vyšetřování čínského módního giganta Shein. Brusel podezřívá platformu z prodeje nelegálního zboží, mezi nímž se údajně objevily i erotické panenky s dětským vzhledem. Komise zároveň prověřuje, zda design aplikace nezpůsobuje u uživatelstva závislost.
Místopředsedkyně EK Henna Virkkunen zdůraznila, že Evropská unie zakazuje nelegální produkty bez ohledu na to, zda je zákazník najde v kamenném obchodě nebo na internetu. Vyšetřovatelé se zaměřují zejména na:
- Sexuální zneužívání dětí: Komise prověřuje obsah, který by mohl zobrazovat tento materiál, včetně zmíněných panenek připomínajících děti.
- Návykové prvky: Odborníci posoudí systémy odměn a bodů, které mohou mít negativní vliv na duševní zdraví a ochranu spotřebitelů a spotřebitelek.
- Netransparentní doporučení: Brusel zhodnotí, na základě čeho algoritmy Sheinu navrhují uživatelům a uživatelkám konkrétní produkty.
Komise opírá své kroky o Zákon o digitálních službách (DSA). Tato legislativa nařizuje online platformám, aby rychleji odstraňovaly nelegální obsah a usnadnily uživatelům jeho hlášení.
Pokud vyšetřování potvrdí porušení zákona, Sheinu hrozí vysoká pokuta. V krajním případě může komise zcela zablokovat činnost platformy v rámci EU, ačkoli prozatím tento scénář nepovažuje za pravděpodobný. Společnost Shein, která dnes sídlí v Singapuru, čelí takto přísnému postupu ze strany EU poprvé.