Katarína Jánošíková/refresher.sk
dnes 19. února 2026 v 8:27
Čas čtení 0:45

EU vyšetřuje Shein. Firmu podezírá z nelegálního prodeje erotických panenek podobných dětem

EU vyšetřuje Shein. Firmu podezírá z nelegálního prodeje erotických panenek podobných dětem
Zdroj: Unsplash/volně k užití

Evropská komise zahájila dosud nejostřejší řízení proti čínskému prodejci Shein.

Evropská komise (EK) zahájila formální vyšetřování čínského módního giganta Shein. Brusel podezřívá platformu z prodeje nelegálního zboží, mezi nímž se údajně objevily i erotické panenky s dětským vzhledem. Komise zároveň prověřuje, zda design aplikace nezpůsobuje u uživatelstva závislost.

Místopředsedkyně EK Henna Virkkunen zdůraznila, že Evropská unie zakazuje nelegální produkty bez ohledu na to, zda je zákazník najde v kamenném obchodě nebo na internetu. Vyšetřovatelé se zaměřují zejména na:

  • Sexuální zneužívání dětí: Komise prověřuje obsah, který by mohl zobrazovat tento materiál, včetně zmíněných panenek připomínajících děti.
  • Návykové prvky: Odborníci posoudí systémy odměn a bodů, které mohou mít negativní vliv na duševní zdraví a ochranu spotřebitelů a spotřebitelek.
  • Netransparentní doporučení: Brusel zhodnotí, na základě čeho algoritmy Sheinu navrhují uživatelům a uživatelkám konkrétní produkty.

Komise opírá své kroky o Zákon o digitálních službách (DSA). Tato legislativa nařizuje online platformám, aby rychleji odstraňovaly nelegální obsah a usnadnily uživatelům jeho hlášení.

Pokud vyšetřování potvrdí porušení zákona, Sheinu hrozí vysoká pokuta. V krajním případě může komise zcela zablokovat činnost platformy v rámci EU, ačkoli prozatím tento scénář nepovažuje za pravděpodobný. Společnost Shein, která dnes sídlí v Singapuru, čelí takto přísnému postupu ze strany EU poprvé.

Shein
Zdroj: Wikimedia Commons/DMCGN/volně k užití
