Na několika náměstích po celé České republice se o víkendu objevily makety ruských útočných dronů.
Makety mají lidem připomenout válečné hrozby a ničivé účinky konfliktu na Ukrajině, informují Novinky.
Iniciativa s názvem Dárek pro Putina instalovala na sedmnácti veřejných prostranstvích modely dronů typu šáhid, tedy bezpilotních střel s vysokým destruktivním potenciálem. „Chceme připomenout všem, že když padne Ukrajina, může i naše země být cíl,“ uvádějí organizátoři.
V Praze byla maketa umístěna na náměstí Kinských v Praze 5, na místech, kde býval dříve vystavený sovětský tank č. 23.
Makety jsou k vidění i v dalších 16 městech, mezi nimiž je také Opava. Tam však radnice instalaci na hlavním náměstí nepovolila. Organizátoři proto maketu přesunuli na jiné veřejně přístupné místo v blízkosti centra města.
„Vedení města se jen rozhodlo tuto akci nepodpořit. Výročí napadení Ukrajiny Ruskem si každoročně připomínáme nasvětlením arkád národními barvami Ukrajiny,“ uvedl mluvčí Opavy Roman Konečný. Podle iniciativy Dárek pro Putina šlo o rozhodnutí místních úřadů, které ale akci nezastavilo. Makety tak byly umístěny vedle Kostela svatých Janů.
Mezi další města, ve kterých byly podobné modely vystavěny, patří například Brno, Hradec Králové, České Budějovice nebo Plzeň. Každou maketu doplňují informační panely popisující technické parametry dronů i jejich využití ve válce.