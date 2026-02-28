Kreml v pátek potvrdil plány na nová třístranná jednání o ukončení války na Ukrajině po letošních separátních rozhovorech s americkými vyslanci v Ženevě. Informovala o tom agentura DPA, píše TASR.
Další detaily sdělí, až bude dosaženo dohody o termínu a místě, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Dosud nedošlo k významným změnám v postojích kyjevského režimu,“ citovaly ho ruské tiskové agentury.
Ukrajina dříve oznámila, že nové rozhovory se budou konat začátkem března v Abú Dhabí, hlavním městě Spojených arabských emirátů (SAE).
Hlavní vyjednavač Kyjeva Rustem Umerov vedl ve čtvrtek v Ženevě rozhovory s americkým vyslancem Stevem Witkoffem. „Pracujeme na finalizaci bezpečnostních parametrů, ekonomických řešení a koordinaci pozic, které budou tvořit základy dalších dohod,“ uvedl Umerov na platformě Telegram.
S Witkoffem a zetěm prezidenta USA Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem se v Ženevě setkal i vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev. Podle Peskova se znovu zaměřovali na možné budoucí ekonomické vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy.
Přímá jednání Kyjeva a Moskvy zprostředkovaná Washingtonem v poslední době vázla. Obě strany války se vzájemně obviňují, že chtějí dosáhnout vítězství na bojišti místo urovnání u jednacího stolu. Hlavním ruským požadavkem je, aby se Ukrajina vzdala i těch částí svého území, které Moskva dosud neokupuje, což ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá.