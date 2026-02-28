Trump potvrdil zahájení velkých bojových operací v Íránu. Hodina vaší svobody se blíží, vzkázal americký prezident

Americký prezident Donald Trump vzkázal Íráncům, aby po ukončení vojenského zásahu v Íránu převzali svou vládu.
Americký prezident Donald Trump potvrdil účast Spojených států na sobotním izraelském útoku na Írán.
Uvedl to ve videu, které zveřejnil na své sociální síti Truth Social. Americká armáda podle něj spustila „velké bojové operace“ v Íránu s cílem „zlikvidovat bezprostřední hrozbu“ pro Američany. Íránský režim šéf Bílého domu označil za „krutou skupinu strašných lidí“.
Americký prezident Donald Trump vzkázal Íráncům, aby po skončení vojenského zásahu v Íránu převzali svou vládu. Hodina vaší svobody se blíží, prohlásil ve videu na své síti Truth Social, informuje podle zprávy stanice Sky News.
Nikdy nemohou mít jadernou zbraň
Spojené státy se podle Trumpa chystají mimo jiné zničit raketový a jaderný program Íránu a celé jeho námořnictvo. Ve videu uvedl, že Teherán se pokoušel obnovit svůj jaderný program a vyvíjí rakety, které už nyní ohrožují Evropu a mohly by být schopné zasáhnout i Spojené státy.
„Nikdy nemohou mít jadernou zbraň,“ zdůraznil Trump a vyzval íránské ozbrojené síly, aby složily zbraně, jinak mají „jistotu smrti“. Připustil zároveň, že při zásahu mohou přijít o život i Američané.
Teherán se podle Trumpa dopouštěl „nebezpečných aktivit“, které podle něj přímo ohrožují Spojené státy, jejich ozbrojené síly a základny v zahraničí, ale i spojence po celém světě. „Je to masový teror a my to už nebudeme dále snášet,“ prohlásil.
Po společné izraelsko-americké operaci se ozývají výbuchy v nejméně pěti významných městech v Íránu včetně hlavního města Teherán, ale i Isfahánu, Qomu či Kermánšáhu.
February 28, 2026