AKTUÁLNĚ: Írán v odvetě zaútočil raketami na Izrael

Armáda zaznamenala vypálení střel z Íránu.
Izrael v sobotu vydal varování před raketovým útokem pro celé území země poté, co armáda zaznamenala odpálení střel z Íránu. Informovala o tom agentura AP s tím, že na severu Izraele bylo slyšet výbuchy, pravděpodobně v důsledku aktivity protivzdušné obrany zachycující izraelské rakety. Izrael a Spojené státy předtím zahájily vojenský zásah proti Íránu.
Izraelská média krátce po oznámení armády uvedla, že Írán zaútočil na Izrael balistickými raketami. Oběti ani škody nebyly bezprostředně hlášeny. Izraelci se mají během poplachu skrýt do bezpečí.
Íránské polovojenské Revoluční gardy následně potvrdily spuštění první vlny odvetného útoku na Izrael, při které vypustily rakety i drony.
V Íránu se v sobotu ráno po společném izraelsko-americkém vojenském zásahu ozývaly výbuchy. Byly hlášeny z několika měst včetně Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že cílem těchto „velkých bojových operací“ je odstranit hrozbu, kterou představuje íránský režim.